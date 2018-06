Andrés Manuel López Obrador acude a Uruapan a respaldar la campaña de Poncho Mares

Ahí Obrador se compromete a reducirse el sueldo a la mitad y sin compensaciones, a dar trabajo al desempleado, a aumentar el jornal a los campesinos y a que Los Pinos se conviertan en un área de recreación, arte y cultura para el pueblo mexicano y que se integren al Bosque de Chapultepec.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-08-JUN-2018/ Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, acudió a la ciudad de Uruapan a respaldar la campaña de Poncho Mares, candidato a la alcaldía municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT); y ahí, ante cientos de simpatizantes de Morena, AMLO prometió reducirse el sueldo a la mitad, a no cobrar compensaciones, a dar trabajo al desempleado, a aumentar el jornal a los campesinos, y a que vivirá en su casa propia para convertir a Los Pinos en un área de recreación, arte y cultura para el pueblo mexicano, puesto que se integrarán al Bosque de Chapultepec.



Al llegar López Obrador a la Pérgola Municipal, escuchó y saludó a los habitantes, para después encabezar el mitin, en donde abrazó la propuesta de Poncho Mares, quien como candidato a la presidencia municipal de Uruapan aseguró a los asistentes que está convencido de que este movimiento “ya nadie lo detiene” y que “los compromisos de campaña serán una realidad, porque contaremos con todo el apoyo de Andrés Manuel y su gabinete y porque ya hemos estado trabajando de la mano con los próximos secretarios y ellos ya están enterados de las necesidades más sentidas de Uruapan”.



“Estamos comprometidos con cada uno de ustedes, para trabajar de la mano y sacar adelante a Uruapan y a México con el entusiasmo de nuestro gran líder y nuestro próximo presidente de la República López Obrador”, añadió Poncho Mares, para después escuchar el discurso de Andrés Manuel, quien les pidió a los uruapenses no perder la fe, a no perder la esperanza, “por eso hoy vengo a Uruapan a refrendar mi compromiso y a decirles que no les voy a fallar, pues no soy igual que los políticos ambiciosos, pues nunca me ha interesado el poder por el poder, pues el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

“Por el pueblo todo, sin el pueblo nada”, reiteró López Obrador, quien categórico sentenció que va a cumplir sus compromisos y no decepcionará a los mexicanos porque tiene convicciones, porque quiere pasar a la historia como un buen presidente de México y porque se va a someter a la revocación del mandato al tercer año de gobierno.



Además de asegurar que respetará el sufragio efectivo no reelección, afirmó que “me canso ganso sino acabo con la corrupción, pues es una vergüenza que en el mundo la imagen de México esté por los suelos, por la violencia y corrupción”. Para ello ofreció barrer a la corrupción y a empezar por el presidente de la República, “pues si éste es corrupto los gobernadores, y presidentes municipales lo serán”.

Cero impunidad también refrendó “trátese de quien se trate, ya sean amigos, compañeros y ni aunque sean mis familiares, a todos se les va a castigar”.

Con estas acciones concluyó que los políticos y traficantes de influencias dejarán de robar 500 mil millones de pesos al año al erario federal y que es por eso que terminará con los privilegios y se reducirá el sueldo a la mitad y sin compensaciones, para que nadie gane más que el ejecutivo federal, pues hoy los ministros reciben 650 mil pesos mensuales, los senadores 500 mil, los diputados federales 400 mil, los del Instituto Nacional Electoral (INE) 300 mil, por citar algunos ejemplos que dijo se van a terminar “y ningún funcionario podrá ganar más que el presidente”.

“Vamos a bajarle el sueldo a los de arriba y a aumentar el salario a los de abajo, para que los maestros, las enfermeras y los médicos ganen más, así como los del servicio de limpia, los policías, los soldados, los marinos y sobre todo, voy a aumentar el jornal a los campesinos y a esto le llamo justicia laboral, ya que también habrá becas para los estudiantes, y contratación para el desempleado como ayudante o aprendiz en talleres, empresas y comercios”.

Finalmente López Obrador pidió votar a los uruapenses en las 5 boletas por Morena, “porque este movimiento es la única esperanza para miles de mexicanos, es la esperanza para los uruapenses y este primero de julio ¡ Vamos a hacer historia!