Académicos prevén escenarios catastróficos para el país en el tema del agua

Habrá grave desabasto de agua en zona centro y norte del país, afirmaron académicos en el Librofest Metropolitano 2018; en 2100 habría 25 por ciento en reducción de las precipitaciones pluviales y un incremento de la temperatura en el verano hasta de 6 grados

CIUDAD DE MÉXICO/ MIE-06-JUN-2018/ México por su posición geográfica en el planeta será uno de los más afectados con el calentamiento global, cuyas consecuencias hemos comenzado a padecer y, de no tener conciencia de lo grave que resulta la contribución humana a este fenómeno, serán catastróficas, advirtió la profesora investigadora del área de Crecimiento y Medio Ambiente del Departamento de Economía de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Fabiola Sosa Rodríguez, quien fungió como coordinadora de las mesas de discusión del Foro de Desarrollo Urbano y Planeación celebrado en el marco del Librofest Metropolitano 2018.



En entrevista para dar a conocer los resultados del foro, Sosa Rodríguez dijo que en términos de la temperatura, la tendencia es que alcancemos un incremento en el verano hasta de 6 grados en el año 2100 y eso es muy grave en términos de las implicaciones para la salud, los ecosistemas y las prácticas agrícolas.

Mencionó que actualmente realiza una investigación en la cual pretende identificar impactos concretos del cambio climático en la cuenca del Valle de México, en el que se incluye a los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México.



“Los resultados realmente me preocupan mucho porque se esperan reducciones en términos de precipitación del orden del 25 por ciento, una parte importante de nuestro suministro proviene de la precipitación y se almacena en presas y éstas nos abastecen, y ello implica que el abastecimiento se reduciría en una cuarta parte y las implicaciones son un recorte agua importante en estas entidades”.

Subrayó la importancia y urgencia de identificar fuentes alternativas de agua que ya no sea la precipitación o la explotación de acuíferos, cobrando especial relevancia el tratamiento del cien por ciento de aguas residuales, aprovechar la cosecha de lluvias y tener un consumo más eficiente “porque los impactos que se prevén son muy drásticos; no le estamos dando la importancia que merece y por tanto no estaremos preparados para afrontar las consecuencias, sólo daremos respuestas emergentes con altos costos ambientales, sociales y económicos”.

Reflexionó sobre la tarea fundamental de los académicos de acercar sus investigaciones a los sucesos que ocurren para dar posibles soluciones con anticipación, “queremos ayudar porque el escenario advertido nos preocupa mucho. Invitamos al Gobierno y a todos los sectores de la sociedad civil a implementar estrategias para resolver los problemas que ya se comienzan a vivir y serán peores si no nos ponemos las pilas”.

Una vez concluida la investigación, adelantó, se prevé realizar un taller al cual se invitará a autoridades federales, estatales, organismos operadores de agua, representantes de los distintos usos del agua en la cuenca del Valle de México y legisladores, a reflexionar y buscar soluciones.

Al referirse al Foro Desarrollo Urbano y Planeación: Contaminación ambiental, Fabiola Sosa comentó que el criterio de selección de los trabajos de investigación participantes fue que éstos incluyeran propuestas a las diversas problemáticas identificadas para contribuir en la solución.

Finalmente explicó que fueron cinco los temas seleccionados: Mitigación y prevención de la contaminación por actividades extractivas; Contaminación por residuos sólidos; Contaminación del agua; Confort y vivienda sustentable y Cambio climático.

“Se seleccionaron estos cinco que impactan en el deterioro ambiental, riesgos en la salud y generadores de situaciones de conflictos como resultado de malas prácticas en la atención de problemáticas urbanas, que en ocasiones no provienen necesariamente de las autoridades”, concluyó.