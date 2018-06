A trabajar con todos los niveles de gobierno para que se acondicionen los hospitales y centros de salud se compromete Poncho Mares

URUAPAN, MICH./ SÁB-02-JUN-2018/ A trabajar incansablemente con todos los niveles de gobierno para que se acondicionen los hospitales y centros de salud en Uruapan y que el servicio de salud público sea gratuito para todos los uruapenses; se comprometió Poncho Mares en su vigésimo día de campaña, ante enfermeras, médicos y líderes sindicales del Sector Salud de Michoacán y ante los habitantes de la colonia San Francisco.



El candidato a la alcaldía local por la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT), aseguró a los uruapenses que para cumplir con este objetivo, también coordinará un Programa de Brigadas de Salud que con ayuda de universidades de la región proporcione un servicio profesional de primera necesidad a colonias marginadas.



“Se les respetará a todo uruapense que tenga el acceso al servicio de salud y quien no lo tengan buscaré la posibilidad de dárselo a través del gobierno municipal” señaló el candidato.



El compromiso de Poncho Mares con los habitantes de Uruapan es trabajar incansablemente con todos los niveles de gobierno para que los habitantes tengan acceso a la salud, y que quienes ya cuentan con seguridad social reciban atención médica a tiempo, y sin diferimientos, y que quienes carecen de algún tipo de seguridad médica la tengan”.



Lo anterior, mediante las estrategias que implementará el ayuntamiento municipal mediante su Dirección de Salud, además de que se laborará de la mano con el gobierno federal para que se amplíe la cobertura universal del Seguro Popular, sobre todo si aun en Uruapan 109 mil habitantes no tienen seguridad social, es decir no reciben atención médica ni en el IMSS ni en el ISSSTE.



“Para ello, y de la mano con los colegios de médicos y enfermeras, llevaremos atención médica gratuita, mediante brigadas a las colonias y fortaleceré la ampliación de los programas de salud mediante convenios con la Federación, pues trabajaré de la mano con Andrés Manuel López Obrador, para que se amplíe la cobertura en salud, ya que él considera que una de las manifestaciones más dolorosas del abandono y de la desigualdad social es la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud”.



“Debemos trabajar “, abundó, “con programas preventivos de nutrición y estilos de vida saludables, para que a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se prevengan a tiempo las enfermedades”.

“Ello lo haremos a través de uno de mis ejes de gobierno un Uruapan humano e incluyente, es así que haremos esfuerzos para aspirar a tener la salud universal que todos los uruapenses requieren”.



“Quien debe estar preocupado por la salud de los uruapenses es el presidente muncipal”, explicó, “porque el alcalde es el responsable de todas las políticas públicas municipales y el responsable de vigilar que los servicios de salud estén trabajando adecuadamente para brindarle a su gente un servicio adecuado”.

“Como las enfermedades no esperan hoy quiero ser su presidente”.