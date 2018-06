A rescatar las áreas públicas se compromete Poncho Mares

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-18-JUN-2018/ A rescatar todas las áreas públicas de las colonias de Uruapan, se compromete Poncho Mares en su trigésimo quinto día de campaña, “pues los uruapenses hoy demandan la rehabilitación de los espacios abandonados que fueron destinados para áreas verdes, comunes y de recreo vecinal”.

Este compromiso forma parte del segundo eje del Plan de Gobierno del candidato a la alcaldía local por la coalición “Juntos Haremos Historia”, comprendida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), ya que hoy los ciudadanos no sólo merecen el embellecimiento de las áreas verdes, sino el rescate de las mismas para evitar que se conviertan en focos de inseguridad, acumulación de basura y criaderos de fauna nociva.



Estas acciones no sólo comprenderán la asignación de recurso para el embellecimiento de los parques y jardines, si no para su rehabilitación, adaptación y accesibilidad para todos los grupos sociales en Uruapan.

“Por primera vez nuestros espacios públicos de convivencia social serán verdaderamente inclusivos, con nuevos accesos y nuevos diseños de áreas públicas abiertas, pero sobre todo, crearemos nuevos espacios de convivencia en las colonias y barrios donde no hay un solo metro cuadrado de área verde en las cercanías”.



Y es que Uruapan debe convertirse en un referente nacional por las políticas públicas verdes, sustentables y sostenibles de vanguardia que se implementen desde el ayuntamiento, “porque tenemos el potencial para ser una de las ciudades más verdes de la región”.

Para ello, a través de la Dirección de Parques y Jardines de la ciudad, se limpiará y dará mantenimiento a todas las áreas verdes en las colonias y barrios, y se instalará un sistema de riego eficiente en todos los parques municipales, reutilizando el agua, por que las condiciones hidrográficas nos lo permiten.

No sólo queremos que el embellecimiento de la ciudad sea para los turistas. Queremos que la ciudad de Uruapan sea funcional, queremos más Uruapan para los uruapenses.