GRINGA, GRINGA: Compás de espera

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-28-JUN-2018/ Llegó la hora a 4 días de la elección, ni las encuestas ni los acarreados votarán por quién dicen hay muchos indecisos aún ¡aguuuas! Todos a votarrr—



Las cosas son claras, es evidente, al menos en los cierres de campaña se dejó ver a panistas y priistas apoyando a vicko Manrico, abiertamente, no como otros que dicen “ ni digas pero estoy contigo” aaay te hablan Pepe..



Pos las cosas como son en la casa azul se antoja complicado, pero pos si Marinela Peluches dicen que anda ofreciendo el voto a 150 pesos y dice que trae 20 mil, pos tres millones pueden ser una muy buena jubilación aunado las obras que gestiona, ay la lleva… eso dicen las muuuy malas lenguas mentirosas y embusteras…



Pos a Ramoncito no le va alcanzar para llevar votos a nacho campestre, MarInela Peluches, Cristóbal Arias y Meade ¡cómo? Y menos con la manita de tigre que le hicieron, más vale pájaro en mano que cientos volando.



Sin lugar a duda se sintió mejor campaña la amarilla, sin embargo aunque influye para la votación, es necesario esperar, porque del plato a la boca se cae la sopa-



Los amarillos andan unidos, eso los fortalece, sin duda son un equipo de trabajo compacto, muy compacto, y aunque varios sienten cercanos a Vickoo Manrico son pocos los elegidos.



Ahora no se confíen en que tendrán hueso una vez ganando, Vicko de llegar al triunfo llega con hartos compromisos y tendrá que “pagar” hacer una administración mixta, mitad tú y mitad yo… asi dice la canción, pero pos nadie la baila sin huarache.



A Toño le quedó grande la yegua o ¿le falto jinete? Bueno pos será el sereno pero las cosas le salieron mal, aunque la doña comprometió su palabra a decirle y explicarle los por qué de la distancia a su gente cercana, a su verdadero equipo que hoy desdeño, pos tendrá que ser un argumento muy bien justificado porque las heridas son difíciles de sanar.



En el tricolor llevaron “gentecita” que finalmente van a votar por Meade. Otras por Toño Ixtláhuac pero no por Peter Plancarín, asi que no se hagan muchas ilusiones solo porque en el cierre sacaron gorras, playeritas y bolsitas de Meade, para que no se queden en la bodega, demasiado tarde.



Choncho Amarres con su futuro director de seguridad, “Jose M. Mireles” cree que harán una gran operación el día de la elección, pos el cierre de campaña fue algo así como las recién casadas de rancho con la banda atrás y los recién esposados saludando por la plaza…



Pos asi de sencillo, Choncho amarres con su domadora, de la mano alrededor de la plaza con la brigada atrás gritando y tarareando las porras, se veían como recién casados ¡eso es todo! Lo malo es lo que tanto se rumora ¿será? Que les sucedió lo mismo que a Ramoncito y Caldo Mehacias, se peliaron las viejas y salieron los candidatos Nacho y Choncho.



Pos asi si el Morena los candidatos ya están de la greña ¿qué se puede esperar? La esposa de Nacho tiene historia en la presidencia intento correr, literal, a la secretaria de sindicatura cuando llegó nacho, y armo desorden en una actividad en el hotel Tarasco, no es raro el pleitito con Claudia Fernández, que también tiene su historia y mal prestigio al respecto su carácter es fuerte dicen sus súbditas.



Bueno pos Toño y sus chicos confundieron los m… con leche Nestlé, o la leche con la magnesia, una piedra con una balacera y Rigo Gaytán hasta el arma identificó “cuerno de chivo” pero ¡oooh! Sorpresa solo fue una pedrada a la casa de campaña azul…



El león cree que todos son de su condición, encontraron a una persona vandalizando propaganda de otros partidos y resulta que era dodddolista, cuandoo es la doña quien hace ruedas de prensa para quejarse, que aguante como las machas de Uruapan…



Por bueno ay anda Peter Plancartín con pleitos y críticas mal fundadas espera ganar, ay ta un constructor venido a más, Robertito, lo quiere demandar porque critica sus obras sin presentar justificación, y eran amigos, así quieren ganar, si ganan pero enemigos… ya está como el prieto del arroz en el PRD.



Pos ay tan los independientes pos cobraron al INE y al IEM lo que corresponde para sus respectivas campañas, que también les sirvieron más para hacer enemigos que amigos, malos políticos sin duda… y pos gringa gringa el que se apendeja, se chinga.



Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

