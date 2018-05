Uruapan requiere políticos que han demostrado su amor por nuestro municipio

URUAPAN, MICH. A 30 DE MAYO DE 2018.-Los uruapenses que quieran que Uruapan siga progresando, deben confiar en los candidatos del PRD y brindarles en las próximas elecciones su voto, ya que son los únicos políticos que han demostrado su capacidad para gobernar a base de resultados.

En estos momentos no se puede experimentar con políticos que no han logrado resultados y menos con aquellos que cuando fueron funcionarios públicos no demostraron su amor por Uruapan.

Así lo resaltó Alejandra Rodríguez Calderón, presidenta del comité vecinal de la Col. Magisterial, durante la visita que Víctor Manuel Manríquez González, candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el PRD-PVEM, después de agradecer por los trabajos que se realizaron en esta colonia en el tema de infraestructura urbana.

Al respecto, Manríquez González, resaltó que la ciudadanía conoce de los logros alcanzados durante la actual administración, y sabe que somos gente de trabajo y que nuestro único objetivo es trabajar por Uruapan.

Agregó que la transparencia y rendición de cuentas siempre ha sido los instrumentos que ha utilizado como servidor público, al considerar que la ciudadanía tiene el derecho de conocer en que se gastan sus impuestos.

Explicó que para este periodo 2018-2021, dentro de la plataforma de gobierno también se contempla la trasparencia como un eje rector, mediante el quinto eje de gobierno denominado, “Gobierno eficiente y responsable”, por medio del cual la ciudadanía podrá conocer las accione de gobierno y los gastos que se realizan.

Abundó que actualmente en transparencia el ayuntamiento de Uruapan tiene una calificación del 85 por ciento, colocando al municipio como uno de los mejor calificados a nivel nacional en el tema de transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte María Teresa Villalobos, presidenta del comité vecinal de Zumpimito, agradeció por los trabajos de mejoramiento en el libramiento oriente ya que estas obras facilitan el traslado de las personas que viven en esta zona de la ciudad.