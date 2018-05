Se consolida Ricardo Anaya como la mejor opción, destaca Toño García

La elección presidencial, entre dos; el candidato del Frente por México, quien visitará Michoacán este fin de semana, tiene las mejores propuestas y logrará convencer a quienes no han decidido el sentido de su voto, afirma el abanderado de la coalición al Senado de la República.

MORELIA, MICH; A 21 DE MAYO DE 2018.- Tras el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, se confirma que la contienda es entre dos, siendo la propuesta más sólida la del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, afirmó el abanderado de esta coalición al Senado de la República, Antonio García Conejo.

En conferencia de prensa realizada hoy en Morelia, el abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) indicó que Ricardo Anaya es un contendiente muy competitivo, que captará el voto de quienes aún están indecisos.

Durante el debate de anoche, señaló el ex alcalde de Huetamo y ex diputado local y federal, “volvimos a ver a un Andrés Manuel López Obrador esquivo, que no responde de manera concreta las preguntas que se le formulan; y a José Antonio Meade lo vimos igual, por lo que seguirá rezagándose en el tercer lugar”.

El candidato al Senado anunció que Ricardo Anaya estará en Michoacán el próximo fin de semana y anticipó que lo acompañará en su recurrido.

Asimismo, destacó que continúa visitando los municipios de la entidad, donde miles de michoacanas y michoacanos se han sumado a su proyecto, el cual es el más incluyente.

Por último, dejó en claro que sigue encabezando las preferencias electorales, ya que sus propuestas cuentan con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, resultado de escuchar en tierra las necesidades de las y los habitantes del estado.