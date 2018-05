Reitera Cocoa Calderón su compromiso con el campo y tenencias de Morelia

La vinculación de los pequeños productores con los mercados debe ser de manera integral y participativa

Promoveré el acceso favorable a mercados fiables y remunerativos.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-09-MAY-2018/ Las comunidades ejidales siempre contarán con mi apoyo para preservar sus tierras, pues ellos además de brindándonos aire puro, nos proveen de alimentos frescos y nutritivos cerca de nuestra Ciudad, así lo expresó la Candidata Independiente por el Distrito Federal 10 de Morelia, Luisa María Calderón Hinojosa “Cocoa” tras mantener un encuentro con vecinos de la Tenencia de Santiago Undameo.



Luego de evidenciar que con el crecimiento de la ciudad, muchos ejidos alrededor de Morelia se han ido vendiendo para la construcción de vivienda, existen comunidades ejidales que no quieren deshacerse de sus tierras, y es necesario brindarles apoyo para que puedan quedarse con sus propiedades, pero además, se conviertan en proveedores puros a los mercados locales, lograr pues, que entre las comunidades y tenencias exista la vinculación de los pequeños productores con los mercados.

Si bien, los pequeños productores desempeñan una función clave para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición tanto hoy como en el futuro, en particular al contribuir al aumento de la producción alimentaria necesaria para satisfacer la futura demanda mundial, por ello, la apuesta de Cocoa Calderón es apoyar a las comunidades ejidales para que preserven sus tierras y al mismo tiempo impulsarlos desde la Cámara de Diputados para potenciar al máximo sus oportunidades de disponer de un acceso favorable a mercados fiables y remunerativos.

Cabe mencionar, que como fiel impulsora de la equidad de género y como ex presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, se creó la “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer” con su abreviatura UAIM, y durante su presidencia en dicha Comisión del Senado se incorporó una cuota de género para que el 40% de los órganos de toma de decisiones de los ejidos sean ocupados por mujeres, y lograr que obtengan y trabajen sus tierras, evitando el abandono y la cero productividad de las mismas.

Por ello, la candidata independiente ha reiterado su compromiso con las Comunidades Ejidales, y con las mujeres campesinas, pues es un sector poco atendido, “las mujeres valemos lo mismo que los hombres, y es tiempo que les garanticemos sus derechos; yo sé que en las tenencias hay hombres y mujeres muy trabajadores, y la mayoría de ellos abandonan sus tierras o las venden porque no hay apoyo suficiente; lo que yo les quiero decir a todos ellos, es que conserven sus tierras, y que juntos busquemos una vinculación permanente con los mercados locales, hacer cadenas de valor, para que nadie venda sus tierras, para crear y fortalecer mercados fiables y remunerativos donde puedan vender sus productos” finalizó.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0