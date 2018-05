Que los recursos se inviertan en lo urgente y no en lo política y electoralmente rentable: Brenda Fraga.

URUAPAN, MICH. A 24 DE MAYO DEL 2018.- La candidata de la coalición Juntos haremos historia a la diputación local del distrito 20, Brenda Fraga, se reunió con trabajadores y directivos de una empacadora de esta ciudad. En compañía del candidato a la presidencia municipal de la susodicha coalición, Poncho Mares, Brenda Fraga recorrió las instalaciones de la empacadora y dirigió un mensaje a los presentes. Entre muchos temas que tocó en los diez minutos que habló, mencionó que estaba al tanto de que todos los candidatos “han hecho pasarela frente a ustedes. Les han hablado de lo maravillosos que son y les han prometido mejoras y bienestar. Los candidatos de la coalición Juntos haremos historia no estamos aquí para lanzar promesas, estamos aquí para invitarlos a comprometerse, junto con nosotros, en la transformación del país, vengo a invitarlos a unirse al Plan Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador”.

Ante un centenar de trabajadores, la candidata Brenda Fraga comentó que es una vergüenza que el dinero de todos los michoacanos se gaste de manera tan absurda: “pongamos un ejemplo, uno de tantos, la renta del helicóptero del ciudadano gobernador nos cuesta 17 millones mensuales, más de 170 millones de pesos al año, eso es más de lo que el estado dedica en todo el año a la cultura. Un gobierno austero y eficaz debe ser un compromiso de todos los candidatos que están pidiendo el voto de todos ustedes”. En el mismo sentido, la candidata se comprometió a presentar una iniciativa en su primer sesión en el Congreso, que baje el sueldo de los diputados locales a la mitad: “esta iniciativa de la que hablo ya la presente en la 73 legislatura y ¿qué creen? Fue rechazada por todos los diputados, a excepción de una servidora y de mi compañera de bancada. Ahora bien, para que una iniciativa sea aprobada, se requiere el voto de al menos 30 diputados. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador pide el voto parejo, pues requerimos de un Congreso estatal del lado del pueblo, libre de los compromisos de los políticos que sólo ven por el beneficio propio y de sus partidos”.

Antes de cerrar su participación, la candidata petista comentó: “todo este tema de los recursos viene a cuento porque es muy importante que analicemos nuestro voto. O votamos a los mismos, a aquellos que por hacer obra descuidan todos los demás aspectos que realmente lastiman a la sociedad, o votamos por un proyecto que pone en primer lugar a la gente y a sus necesidades, por un proyecto para el que los ciudadanos no son cifras en una hoja de papel, sino que son personas con anhelos, con preocupaciones, con urgencias. Ya es tiempo de que los recursos se inviertan en lo urgente y no en lo política y electoralmente rentable. La seguridad, la cultura y la educación están antes que las calles pavimentadas. Gestionar recursos para que pavimentar calles no es un logro cuando la gente tiene miedo de salir a esas mismas calles”.

La candidata por el distrito 20 (Uruapan Sur), agradeció tanto a los directivos de la empacadora como a los trabajadores, y se retiró para cumplir con las actividades de su agenda.