Que el Gobierno compre insumos de productores locales para alimentación escolar: Cocoa Calderón

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-31-MAY-2018/ La candidata Independiente a Diputada Federal por el distrito 10 federal de Morelia, Luisa María Calderón “Cocoa” aseguró que ganando la elección del 1 de julio, desde el Congreso de la Unión trabajará en la creación de una la Ley de Alimentación Escolar, ya que en México no contamos con ella.

De acuerdo a Calderón Hinojosa, en dicha Ley se establecerá la inclusión del pescado como alimento proteico altamente nutritivo. Y se dispondrá que las compras que realice Gobierno Federal para los programas de Alimentación Escolar deberán comprar al menos el 30% a pequeños productores locales, además buscará aumentar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para pueda ampliarse la cobertura de los Programas de Alimentación Escolar.

La candidata independiente reveló que los programas alimentación escolar, actualmente solo se ejecutan con reglas de operación y al no existir una Ley que regule el programa, lo hace vulnerable, “en el tema de las escuelas de tiempo completo he tenido la oportunidad de visitar los comedores, que son espacios limpios, y hay gente comprometida con la alimentación de las y los niños, pero creo que el tema tiene que ir más allá, y me refiero a la creación de la Ley de Alimentación Escolar y a que las compras de insumos a la alimentación se considere al menos el 30 por ciento a pequeños productores, pero también es urgente el aumento de recursos en este tema, porque por ejemplo hay muchas escuelas que operan con pocos recursos y los papas tienen que salir a quite, y eso hace que el programa sea vulnerable pues no hay una legislación que fortalezca y acompañe el esfuerzo tanto de los padres como del gobierno“ aseguró.

La propuesta de Calderón Hinojosa precisa que se haga una alianza que beneficie tanto en calidad de alimentos a las y los niños, como aumentar el ingreso en la agricultura familiar y la producción a pequeña escala, “pongo el ejemplo de países de América Latina que han tenido gran avance , el caso de éxito de Brasil que ha logrado implementar programas de alimentación escolar sostenibles, lo que hoy les digo a las madres y padres de familia, es que pongo a su disposición mi servicio para trabaja, fortalecer y articular las políticas de alimentación escolar, para que en las escuelas haya más alimentos sanos y nutritivos y que ellos no tengan que pagar el costo de los alimentos” finalizó.

