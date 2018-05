Por un Congreso estatal que esté del lado de los michoacanos y que no se convierta en una camarilla al servicio del gobernador en turno: Brenda  Fraga

En el segundo día de las campañas locales, la candidata a la diputación local de Uruapan

URUAPAN, MICH. A 15 DE MAYO DEL 2018.-Sur de la coalición Juntos haremos historia, Brenda Fraga, realizó un recorrido por el mercado sobre ruedas de la Mora. En este recorrido se dio a la tarea de saludar a la ciudadanía, además de explicar la importancia de valorar correctamente a quien se le va a encargar la responsabilidad de representar a los ciudadanos del distrito 20 en el Congreso estatal. La candidata comentó que “la gente tiene el derecho, pero también la obligación de informarse y ejercer un voto con conocimiento de causa. En el Congreso del Estado se deciden muchos de los temas que son más sensibles para los ciudadanos y, sobre todo, se resuelve el tema de la distribución del presupuesto. Es por eso que requerimos de un Congreso estatal que esté del lado de los michoacanos y que no se convierta en una camarilla al servicio del gobernador en turno”.

Sobre la respuesta que ha encontrado entre los ciudadanos en este inicio de la campaña, la candidata Brenda Fraga comentó: “la gente está cansada, no de la política, como argumentan algunos, sino de los malos políticos. En nuestro caso, no nos resulta complicado que acepten escuchar nuestras propuestas, pues yo he sido una diputada en contacto con los ciudadanos, he estado siempre cerca y a la orden, los lugares que estamos recorriendo son familiares para mí y la gente me ubica sin problema. Por otro lado, como candidata de la coalición que abandera a Andrés Manuel López Obrador, la gente responde con mucho entusiasmo a nuestros recorridos”.

Sobre como ve las condiciones de este proceso electoral, la candidata por la diputación local comentó: “estas elecciones son un verdadero parteaguas, la oportunidad del cambio verdadero nunca había sido tan asequible, nunca había estado tan a la mano. Pero no nos vamos a confiar. Andrés Manuel llamó a todos los candidatos de la coalición a visitar 150 domicilios diarios para informar sobre el cambio que está próximo. Esa será la estrategia de nosotros. La gente está ávida de un cambio auténtico, un cambio no sólo de funcionarios, sino también de maneras de hacer las cosas. Es responsabilidad de la izquierda mexicana el devolverle la diganidad al quehacer político”.

El recorrido de la candidata de Morena y del Partido del Trabajo terminó alrededor de las dos de la tarde. Para finalizar, Brenda Fraga expresó que “vamos por una campaña a ras de tierra, con los ciudadanos, en contacto con sus necesidades y vivencias”.E