Piden apoyo para liberar a uruapense detenido en China

“Diego también es mi hijo”

SERVICIO SOCIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-27-MAY-2018/ A quien corresponda:

Un cordial saludo de la Sra. Blanca Yolanda Quintero Sánchez, madre del joven Diego Fernández Quintero y del equipo de damas voluntarias: URUAPAN, RESCATANDO A DIEGO.



Es necesario recordar que Diego y su hermano Alejandro llegaron a China contratados por una empresa que ofertaba oportunidades a extranjeros para enseñar el idioma inglés en ese país desde el 22 de febrero de 2017. En el plantel donde trabajaban y vivían, una noche, al regresar de cenar, se dió un mal entendido verbal con el guardia de la Institución, llegando a forcejeos y aventones. El ciudadano chino, cayó al piso, sufriendo leves lesiones. Al día siguiente, cenando en un restaurante por invitación de la escuela donde trabajaban, llegaron los policías con orden de aprehensión contra los extranjeros. Alejandro fué liberado horas después, pero a Diego lo detuvieron dos meses, y finalmente lo dejaron en libertad por falta de evidencias. Se le retiene su visa y pasaporte, por lo cual no puede salir del país. A los 5 meses Diego fué nuevamente detenido por autoridades chinas y recluido en una cárcel para extranjeros en Beijin, donde permanece hasta la fecha.

Ante estos hechos y ante la imposibilidad de tener una defesa judicial digna en aquel país, la Sra. Yolanda Quintero ha recorrido todas las instancias posibles, tanto a nivel nacional como estatal, sin resultados favorables. La peor noticia, es que Diego Fernández Quintero será sentenciado a recibir de 7 a 9 años de prisión por los hechos en los que fué involucrado. Sin embargo, eso no le exime de pagar la sanción económica que permitiría su liberación, en total 500 mil yuanes chinos (aproximadamente Un millón quinientos mil pesos mexicanos).



La madre de los jóvenes uruapenses no pierde la fe en que será renovada la atención sobre este doloroso caso que a cualquier madre o padre de familia desgarraría el alma si fuera uno de sus hijos. Y a la causa de esta madre angustiada nos hemos unido un grupo de damas voluntarias, identificándonos con el slogan: URUAPAN, RESCATANDO A DIEGO.

Uruapan somos todos, y “Diego también es nuestro hijo”. Un chico en la plenitud de su juventud lacerado por la injusticia y apatía de la burocracia no podemos abandonarlo “a su suerte” con nueve años de prisión en un país extraño y con una deuda de 500 mil yuanes, más intereses, a su salida de prisión.

Hoy, con toda la sencillez del mundo tocamos a tu puerta, a la de tu corazón, a la de tu empresa, a la de tu familia; ¡reunamos ese dinero y rescatemos a Diego!

Ayúdanos con una aportación económica a la medida de tus posibilidades.

Para efectos de eficacia y transparencia administrativa, los donativos se harán llegar directamente a la Sra. Blanca Yolanda Quintero Sánchez (la única cuenta confiable es la cuenta Banorte 0364370070 a nombre de la misma Sra. Blanca Yolanda).

Le(s) saludamos con aprecio y confiamos en su conciencia social y generosidad para salir adelante en tan noble propósito.

¡Dios bendiga abundantemente a su familia!

Con sencillez y gratitud:

Sra. Blanca Yolanda Quintero Sánchez.

Damas Voluntarias: URUAPAN, RESCATANDO A DIEGO.