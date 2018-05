Participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública, uno de los ejes legislativos de Brenda Fraga

URUAPAN, MICH. A 25 DE MAYO DEL 2018.- En reunión con representantes de los colegios de profesionistas de está ciudad, la candidata a la diputación local del distrito 20 de la coalición Juntos haremos historia, Brenda Fraga, habló sobre uno de sus ejes legislativos en caso de ganar la próxima contienda electoral. Acompañada de los candidatos de la coalición Juntos haremos historia a la presidencia municipal y a la diputación federal, Poncho Mares y Nacho Campos, la candidata petista centró su discurso en el tema de participación ciudadana y habló de la urgencia de construir una sociedad informada y empoderada: “como diputada de la actual legislatura, presente una iniciativa para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, hacer más asequibles mecanismos como el plebiscito, el referéndum, las iniciativas ciudadanas y fortalecer a los observatorios ciudadanos. Es un tema que, como militante de un partido de izquierda, tiene una enorme relevancia, pues sólo una sociedad con herramientas puede hacer frente a gobiernos autoritarios”.

Ante la participación de los presidentes de los colegios de profesionistas, que mencionaron temas coyunturales y sumamente oportunos, Brenda Fraga abordó uno por uno los temas que se pusieron sobre la mesa y habló de la necesidad urgente de construir gobierno desde los diagnósticos de las personas que tienen los datos reales, no los “datos maquillados en la fiebre de las elecciones. Para los candidatos de la coalición Juntos haremos historia, los argumentos de los expertos en los temas son indispensables. El día de hoy vinimos a retroalimentarnos, más que a ofrecer certezas. Desde los ámbitos en los que nos hemos desenvuelto, todos podemos generar debate y encontrar coincidencias. Pero no debe quedar ahí, se deben crear las políticas públicas que permitan e incentiven la participación ciudadana en la vida pública. Hasta ahora ha sido al contrario, los gobiernos van por la libre y son sordos a las voces que disienten. Cambiar eso seguirá siendo una prioridad para mí, no quitaré el dedo del renglón en este tema. Basta de banderas de ocasión, empoderar a los ciudadanos debe ser una profunda convicción”.

Para finalizar, la candidata Brenda Fraga invitó a cada colegio a no desmayar en su empeño por construir un Uruapan incluyente y con un futuro viable: “la realidad de nuestra ciudad es complicada y no acepta que todo se resuma en obra, tenemos que ir más allá, a las raíces, como lo hace nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y como queda expuesto en el Plan Alternativo de Nación. La crisis que enfrentamos en todos los ámbitos de la vida pública es cambiante y posee numerosas aristas, es por eso que no puede resolverse desde una visión, mucho menos desde una ocurrencia de campaña lanzada al calor de un mitin. Tenemos la oportunidad de transformar nuestra realidad y requerimos del apoyo de todos”.