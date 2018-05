Nacho Campos se compromete a no ser un político de ocasión

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIEE-04-MAY-2018/ Ignacio Campos Equihua, candidato a la diputación federal del Distrito 09 de Uruapan, sigue ganando adeptos en sus recorridos, toda vez que mantiene con la ciudadanía un diálogo franco de persona a persona y proponiendo soluciones viables a los problemas que les atañen.



Atención médica inmediata, orientación jurídica gratuita, gestión de apoyos a niños y jóvenes deportistas, gestión de material para escuelas, implementación de talleres para economías solidarias, fortalecimiento de diversos sectores productivos, son algunas de las problemáticas que ha atendido durante sus recorridos.



Este viernes, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” se reunió con mujeres líderes de colonias, quienes le demostraron la adhesión a su proyecto legislativo, al considerar que Campos Equihua ha demostrado con hechos que no es un candidato de ocasión, sino un político responsable que se ha conducido con honestidad en los cargos que anteriormente ha desempeñado.

Por lo que Nacho Campos se comprometió a no defraudarles y buscar que lleguen mayores recursos federales a Michoacán por la vía del presupuesto, y a estar vigilante que ese dinero no se diluya en el camino, para que se aplique en mejorar las condiciones en educación, salud, empleo y vivienda para los michoacanos.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0