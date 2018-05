Nacho Campos reafirma compromiso con mejorar la educación

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-22-MAY-2018/ “Desde la cámara de diputados habremos de impulsar un mayor presupuesto a la educación, porque la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad”, así lo señaló el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al reafirmar frente a jóvenes universitarios que lo que México requiere es un nuevo modelo educativo.



Así lo destacó durante el Foro Político que se realizó este martes en las instalaciones de la Universidad Contemporánea de las Américas plantel Bugambilias (UCLA), donde se contó con la participación de todos los candidatos a la diputación federal de Uruapan, a excepción del aspirante del Partido Nueva Alianza, quien argumentó que por cuestiones de agenda no asistiría.



Ahí se trataron diversos temas que los candidatos deberían responder en rondas de dos a cinco minutos, donde los actores políticos tuvieron que responder a diversas preguntas que versaron sobre tópicos que han resultado controversiales dentro de la sociedad, como matrimonios igualitarios, adopción de menores por personas del mismo sexo, el aborto, ley de seguridad interior y la legalización de la marihuana, entre otros.



De manera asertiva, Campos Equihua respondió cada uno de los cuestionamientos, afirmando que vivimos en una sociedad cada vez más tolerante, que busca convivir en armonía y no en la confrontación; “las leyes incluyentes ya existen desde hace tiempo y se realizaron con el interés de tomar en cuenta a los grupos minoritarios, lo que nosotros tenemos que hacer es vigilar que esas leyes se cumplan”.



“Matrimonio igualitario, aborto, legalización de la marihuana, son leyes que ya existen; por lo que habré de revisar si se requiere alguna modificación para el nuevo contexto social en que nos encontramos, y siempre con estricto respeto hacia los derechos humanos”.



Contra lo que se manifestó en desacuerdo, fue en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, argumentando que es una ley lesiva de la sociedad, donde se dan poderes extraordinarios a los tres niveles de gobierno para reprimir a la población, con el pretexto de combatir la inseguridad.



Nacho Campos puntualizó que dicha ley la aprobaron todos los diputados del PRI y sólo dos del PRD, entre ellos, el diputado saliente del PRD por el Distrito 09; “el problema hay que atacarlo de fondo, no reprimiendo al pueblo. ¿Por qué se dan los problemas de violencia?, porque la gente no tiene trabajo, no tiene qué comer. Tenemos que generar desde el Congreso de la Unión políticas encaminadas a mejorar el empleo, los salarios, la salud; a vigilar el presupuesto que va destinado a seguridad”.



Junto a Campos Equihua, estuvieron la candidata del PRD-PAN-MC, Edna Díaz Acevedo; Selene Gómez Barragán, del PRI; Mario Alberto Mares Carbajal, del Partido Verde Ecologista de México y el candidato independiente, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.



