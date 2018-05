Nacho Campos advierte que lucharán contra una “elección de estado”

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-26-MAY-2018/ Durante un desayuno realizado con el sector silvícola, el candidato a la diputación federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ignacio Campos Equihua alertó este sábado que en Uruapan se vive una elección de estado; ya que dijo tener informes de que se encuentra en el municipio “un delincuente electoral de nombre José Guadarrama Márquez, del estado de Hidalgo, que militaba en el Partido Revolucionario Institucional y hoy está al servicio del gobernador del estado de Michoacán”.



Campos Equihua, aspirante al Congreso de la Unión por el Distrito 09 de Uruapan, afirmó que la coalición “Juntos Haremos Historia” va arriba en las encuestas por 40 puntos porcentuales en la intención del voto, en tanto que los candidatos del Frente tienen apenas 22 por ciento; “de ahí su desesperación y por eso traen a este delincuente electoral, José Guadarrama, pero vamos a estar muy al pendiente de sus acciones, porque sabemos que ya tuvo una reunión en la Mansión del Cupatitzio”.



De la misma forma, también pidió a su amigo, Antonio Lagunas Vázquez que “saque las manos de la elección”, ya que ha movido el aparato de estado a través de la Cocotra, para que los trabajadores del sector transportista se manifiesten en favor de los candidatos del Frente; “y no dudo que pronto venga a operar Ricardo Luna también”, agregó.



Dijo que en la actualidad nos encontramos frente a una elección de Estado, toda vez que no están en juego unas simples candidaturas, sino la verdadera transformación política, económica y social de este país, “y no es a través de estos personajes como se va a ganar la elección”; por lo que invitó a los presentes a sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y salir a votar este primero de julio.



Finalmente, mencionó que irá de la mano con quienes más saben, para legislar a favor de todos los sectores de la sociedad; ya que sin la participación ciudadana, ninguna iniciativa tendría el fundamento necesario de quienes en realidad conocen la problemática que viven en su comunidad.

