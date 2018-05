Mensaje de José Antonio Meade durante el evento Compromisos por Michoacán

Versión Estenográfica

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-03-MAY-2018/



José Antonio Meade: Muchas gracias.

Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar en Uruapan

Voces a coro: ¡Pepe, amigo Apatzingán está contigo!

¡Pepe, amigo Apatzingán está contigo!

José Antonio Meade: Muchas gracias.

Voces a coro: ¡Jóvenes con Meade!

¡Jóvenes con Meade!

¡Jóvenes con Meade!



José Antonio Meade: Muchas gracias. Hoy tengo la oportunidad de venir a agradecer, hoy me siento muy contento y muy emocionado de que Benjamín Grayeb me haya dado la bienvenida.

Con Benjamín hemos caminado muchos años, él al frente del Consejo Nacional Agropecuario, al frente y por delante de un campo michoacano del que nos sentimos muy orgullosos.

Si somos lo que comemos, en México y en el mundo somos cada vez más michoacanos.

Y además, ahora, en Michoacán no sólo solo michoacanos, somos “Meade-choacanos”.

Vamos a enfrentar una elección muy importante, probablemente la más importante en nuestra historia. Se van a escoger y se van a renovar los poderes de 30 entidades federativas. Van a haber votaciones en nueve estados en donde vive el 40 por ciento del país. Y se va a renovar el Congreso Federal y la Presidencia de la Republica.



En Michoacán vamos a tener cinco elecciones, y en esas cinco elecciones les pido que hagan equipo con nosotros. En Michoacán vamos ¡5 de 5!

Voces a coro: ¡5 de 5!

¡5 de 5!

¡5 de 5!

José Antonio Meade: Yo les pregunto ¿a quién queremos mandar al Senado por Michoacán?

Voces a coro: ¡Toño y Xóchitl!

¡Toño y Xóchitl!

¡Toño y Xóchitl!

José Antonio Meade: A ver, la verdad, esa fórmula se oye muy a todo dar.

Y queremos que nos ayuden para que en Michoacán tengamos también a los mejores diputados federales, que nos ayuden a gestionar los recursos que Michoacán ocupa.

¿A quién queremos que vaya a la Cámara de Diputados?



Voces a coro: ¡Selene!

¡Selene!

¡Selene!

¡Selene!

José Antonio Meade: No se oye bien ¿a quién queremos en los diputados?

Voces a coro: ¡Selene!

¡Selene!

¡Selene!

José Antonio Meade: Y queremos diputados locales y queremos las presidencias municipales, esas están por arrancar, pero desde ahorita anticipamos que vamos a ganar.

Voces a coro: ¡Vamos a ganar!

¡Vamos a ganar!

¡Vamos a ganar!



José Antonio Meade: Y vamos a ganar porque en esta elección vamos a hacer equipo con las mujeres de Michoacán, esa va a ser la prioridad de nuestro gobierno.

Vamos a hacer de las mujeres el principal elemento de compromiso y de agenda, vamos a trabajar para que las mujeres tengan becas que les permitan, cuando así lo decidan, regresar a la escuela.

Vamos a trabajar para que el mismo trabajo tenga el mismo salario, vamos a trabajar para tener en Michoacán casas de día, preescolar, escuelas y guarderías de tiempo completo, con alimentación y horarios vespertinos.

Y vamos a trabajar con el campo mexicano, vamos a trabajar de la manos de los productores, de los campesinos, haciendo del campo michoacano orgullo del país, por lo que vende dentro y fuera, pero por la forma como hace equipo con sus productores. Aquí en Michoacán estamos orgullosos de la forma como trabajamos el campo.

Y éste es un tema relevante, yo estuve en Michoacán cuando trabajaba en Desarrollo Social, estuvimos en los albergues de los jornaleros y tuvimos un diálogo amplio con los limoneros, con los aguacateros, con cada uno de los productores, para que construyéramos juntos mejores espacios de atención para quienes trabajan con su sudor el campo michoacano.



¡Vamos adelante con un campo próspero!

Y vamos a ganar en Michoacán y en México porque estamos haciendo equipo con los jóvenes.

Voces a coro: ¡Jóvenes con Meade!

¡Jóvenes con Meade!

¡Jóvenes con Meade!



José Antonio Meade: Vamos a ver quién nos va a dar más votos en Michoacán. ¿Las mujeres? ¿Los jóvenes? ¿Las mujeres jóvenes?

Esa es la mejor combinación. Y vamos a trabajar con los jóvenes para que tengan preparatoria terminada, garantizado el acceso a la educación superior, para que estudien y trabajen, y para que tengan créditos y apoyos para que puedan emprender y transformar Michoacán y el país.

En Michoacán tenemos casi mil hospitales y clínicas, pero esos hospitales y esas clínicas no están completamente equipados, muchas veces las visitamos y no tienen medicinas, y no pueden los michoacanos escoger en dónde atenderse.

Vamos a trabajar para que todos y cada uno de esos hospitales y clínicas estén 100 por ciento equipados, 100 por ciento de medicinas y que en Michoacán puedan escoger la clínica y el hospital que más les convenga.

Estoy muy contento hoy de estar acompañado en este evento por Víctor Silva, estoy muy agradecido de que esté nuestro delegado Ney González, y que esté quien coordina los esfuerzos de esta circunscripción, Mariano González Zarur.



Muchísimas gracias a los tres.

Con cargo a su trabajo, con cargo al trabajo entusiasta de nuestros candidatos y con cargo a que estamos convencidos de que somos los mejores, ¡vamos a ganar en julio!

Voces a coro: ¡Vamos a ganar!

¡Vamos a ganar!

¡Vamos a ganar!

José Antonio Meade: Vamos a trabajar duro, faltan dos terceras partes de esta campaña, las vamos a vivir con intensidad, con entusiasmo, convenciendo a los cercanos, convenciendo a los lejanos, convenciendo a Michoacán que somos la mejor alternativa.

¿Quién dice Yo Mero?

Voces a coro: ¡Yo Mero!

José Antonio Meade: ¿Quién dice Yo Mero para salir a convencer?

Voces a coro: ¡Yo Mero!

José Antonio Meade: ¿Quién dice Yo Mero para salir a ganar?

Voces a coro: ¡Yo Mero!

José Antonio Meade: Y vamos a trabajar con Michoacán, para que Michoacán esté mejor comunicado, vamos a empezar trabajando para que dentro de las ciudades de Michoacán tengamos un transporte público que nos sirva, que sea moderno, que sea eficiente, que esté limpio y que esté seguro.

Vamos por un transporte público empezando por Morelia y terminando por otras ciudades del estado de lo que nos sintamos orgullosos.

Aquí estamos cerca de Lázaro Cárdenas, y lo que en Lázaro Cárdenas suceda derrama y debe de ayudar al resto de Michoacán.

Vamos por un Puerto más moderno, más amplio, con mejor capacidad y con la construcción de muelles y patios de uso público en Lázaro Cárdenas.

Vamos a mejorar el libramiento sur de Morelia.

Voces a coro: ¡Toño y Xóchitl!

¡Toño y Xóchitl!

¡Toño y Xóchitl!

José Antonio Meade: Vamos a trabajar con el apoyo de Toño y Xóchitl para mejorar el Libramiento Sur de Morelia, para que tenga mejor vialidad hacia Pátzcuaro y hacia Mil Cumbres, y para que cuando lleguemos a Pátzcuaro, ese lago esté completamente saneado y rehabilitado.

Vamos a hacer equipo con Michoacán, vamos a trabajar para que tengan las mejores carreteras, para que tengan más industria y más empleo, para que estén mejor comunicados Maravatío y Zitácuaro, para que esté mejor habilitado el turismo en el Libramiento de aquí, de Uruapan Norte. Falta aquí y lo vamos a comprometer.

Voces a coro: ¡Meade, hermano, ya eres michoacano!

¡Meade, hermano, ya eres michoacano!

¡Meade, hermano, ya eres michoacano!

José Antonio Meade: Por lo pronto, “Meade-choacano”.

Queremos encender todos los motores de desarrollo de Michoacán, queremos que el puerto ayude, queremos recorrer la costa de Michoacán para encontrar el mejor lugar para ahí fincar un nuevo complejo turístico que ponga a Michoacán en el mapa de la costa del Pacífico.

Vamos a trabajar en Michoacán con todos los rostros de la migración, con los que aquí están, para que estén cuidados con escuelas de tiempo completo.

Tierra caliente, tierra de gente buena y de gente comprometida.

Vamos a trabajar para que este sentido de hospitalidad, para que los Caminos de Michoacán se recorran y el turismo ponga permanentemente a Michoacán como un destino de excelencia.

México y Michoacán nos necesitan a todos, México y Michoacán nos necesitan unidos, México y Michoacán nos necesitan trabajando para que se genere confianza en el país y en Michoacán, nos necesitan comprometidos con la seguridad.

Michoacán sufre hoy de la incertidumbre al salir a la calle, sufre hoy de la incertidumbre de una inseguridad con la que no hemos podido todavía superar.

Vamos a trabajar todos los días para regresarle la paz y la tranquilidad de manera definitiva a Michoacán.

¡De la seguridad de Michoacán, me voy a hacer cargo yo!

Yo le pido que nos ayuden, les pido que nos ayuden de aquí al primero de julio, les pido que nos ayuden a convencer a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los productores, a los campesinos, a la pequeña y mediana empresa, les pido que me ayuden a convencer en cada sección, en cada colonia, en cada comunidad, es mucho lo que está en juego en esta elección, y es mucho lo que vamos a hacer juntos en mi gobierno.

Les pido que me ayuden de aquí al primero de julio, y les pregunto: ¿Cuento con ustedes?

Voces a coro: ¡Sí!

José Antonio Meade: ¿Cuento con ustedes?

Voces a coro: ¡Sí!

José Antonio Meade: Allá arriba, ¿cuento con ustedes?

Voces a coro: ¡Sí!

José Antonio Meade: ¿Seguro cuento con ustedes?

Voces a coro: ¡Sí!

José Antonio Meade: ¿Cuento con todas y con todos ustedes?

Voces a coro: ¡Sí!

José Antonio Meade: ¡Que viva Uruapan!

Voces a coro: ¡Viva!

José Antonio Meade: ¡Que viva Uruapan!

Voces a coro: ¡Viva!

José Antonio Meade: ¡Que viva Michoacán!

Voces a coro: ¡Viva!

José Antonio Meade: ¡Que viva Michoacán!

Voces a coro: ¡Viva!

José Antonio Meade: ¡Que viva México!

Voces a coro: ¡Viva!

José Antonio Meade: ¡Que viva México!

Voces a coro: ¡Viva!

José Antonio Meade: ¡Vamos a ganar el primero de julio!

Voces a coro: ¡Vamos a ganar!

José Antonio Meade: ¡Trabajemos duro para asegurar ese triunfo!

Voces a coro: ¡Vamos a ganar!

¡Vamos a ganar!

¡Vamos a ganar!

José Antonio Meade: Muchas gracias y, ¡vamos a ganar!