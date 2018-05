Mejorar espacios recreativos y seguros para tu familia y movilidad sustentable para Morelia: Cocoa Calderón

Apuesta Cocoa Calderón por mejorar espacios recreativos para tu familia: creación y cuidado áreas de convivencia en tu colonia.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-08-MAY-2018/ Cada colonia de esta ciudad necesita tener áreas verdes, parques y espacios de convivencia en donde los niños y grandes puedan jugar y organizarse como comunidad, pero además previendo el crecimiento de la población se necesitan propuestas reales y concretas para las colonias, y en este sentido la apuesta de la candidata Independiente a Diputada Federal, Luisa María Calderón “Cocoa” en materia de Desarrollo Urbano es concreta, mejorar espacios recreativos para tu familia y movilidad sustentable para Morelia.



Tras reunirse con vecinos de la colonia 5 de diciembre, y luego de mantener un encuentro con integrantes de los Conurbados de Morelia (COMIT) , Cocoa presentó su propuesta legislativa en materia de Desarrollo Urbano, la cual, gira entorno a promover y gestionar recursos para la seguridad en las colonias, un rescate integral señaló la candidata, “desde el Congreso de la Unión trabajaré para gestionar recursos para el alumbrado público, para paradas seguras de transporte público, puentes peatonales alumbrados para el tránsito seguro del peatón” señaló.

Así mismo, explicó que el crecimiento de la población genera diversas necesidades, las cuales son un reto para el desarrollo de la Ciudad de Morelia, “el distrito federal diez, colinda con los Municipios de Tarímbaro y Charo que en los últimos años han tenido un gran desarrollo inmobiliario; brindando el servicio de vivienda a muchos habitantes que laboran en nuestra Ciudad. Por lo que se vuelve una necesidad urgente, el coadyuvar con las autoridades estatales y municipales para que las zonas metropolitanas de Morelia-Tarímbaro y Morelia-Charo tengan una buena conectividad y movilidad sustentable; por lo que el impulso a la mejora del transporte público y al uso de transporte no motorizado es un compromiso ya adquirido con la ciudadanía de Morelia” comentó.



La candidata independiente, agregó que no sólo en la zona metropolitana se debe de mejorar las condiciones de transporte e infraestructura, sino también en las comunidades y tenencias del municipio, se debe de conectar a esas poblaciones y no dejarlas aisladas, mucho menos marginadas, en este sentido comentó que con el crecimiento de la ciudad, muchos ejidos alrededor de Morelia se han ido vendiendo para la construcción de vivienda, sin embargo, “existen comunidades ejidales que no quieren deshacerse de sus tierras. Ellos siempre contarán con mi apoyo para que puedan quedarse, brindándonos aire puro y alimentos frescos y nutritivos cerca de nuestra Ciudad” finalizó.