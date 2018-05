Los derroches en campaña son ofensivos: Nacho Campos

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-12-MAY-2018/ Ignacio Campos Equihua, candidato a la diputación federal por la coalición “Juntos Haremos Historia” en el Distrito 09, destacó que su prioridad es la seguridad en el municipio.



Reunido con vecinos de la colonia San Juan Evangelista, Campos Equihua manifestó que no podrá haber seguridad, en tanto no mejoren los niveles de educación, salud y empleo de la población.



“No es justo que mientras los diputados cuentan con un seguro de gastos médicos de casi cinco millones de pesos al año, la mayoría de la población no tiene para atender su salud”.



Por lo que reiteró su compromiso de legislar para eliminar los privilegios a los políticos y porque exista un mejor reparto de la riqueza.

Durante esta visita, a la cual fue acompañado por su esposa, Yadira del Rocío Ramírez, el candidato atendió la queja de los vecinos sobre un resumidero, que año con año les provoca inundaciones en época de lluvias.



Por lo que Nacho Campos ofreció mandar a un ingeniero a evaluar la situación, toda vez que indicó que es preferible ayudar a la ciudadanía, en lugar de “tirar” los recursos repartiendo gorras y playeras.



