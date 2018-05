Los ciudadanos alzamos la voz y decimos ¡no más partidos!: Clovis Remusat

Durante su segundo día de campaña, el Candidato Independiente por el Distrito 17, recorrió las Avenidas Solidaridad y Avenida Ventura Puente.

Comunicado 002/ MORELIA, MICH./ MAR-15-MAY-2018/ En la búsqueda por conquistar a los morelianos del Distrito 17 rumbo a la diputación local, en su segundo día de campaña el Candidato Independiente, Clovis Remusat Arana, recorrió la mañana de este martes las Avenidas Solidaridad y Avenida Ventura Puente, así como calles aledañas, donde refrendó su compromiso por legislar de forma libre y sin consignas de los partidos políticos.



“Porque los ciudadanos estamos cansados de los diputados que levantan la mano sin consultarlos cuando dicen ser nuestros representantes. Por ello, alzamos la voz para decir: No más partidos. No queremos legisladores que respondan más a intereses de los institutos políticos, que a las necesidades de la población”, afirmó.

Al saludar y entregar sus propuestas a automovilistas y vecinos, el Candidato Independiente por el Distrito 17, indicó que a diferencia de los políticos de siempre, él es un moreliano como tú, que tiene la convicción de aportar y servir a Morelia desde el Congreso de Michoacán.

“En Morelia ya se ve un cambio y no nos podemos detener. Los ciudadanos hemos recuperado poco a poco los espacios que nos pertenecen, pero eso no es suficiente, tenemos que estar también en los lugares donde se toman las decisiones, donde se hacen las leyes y se hacen las gestiones para que la ciudad sea cada vez mejor y no esté a merced de prebendas políticas o de grupo”, enfatizó Clovis Remusat.

Durante su camino por las vialidades de la capital michoacana, el empresario moreliano realizó también la pega de calcomanías en los vehículos de conductores que le externaron su total apoyo y respaldo, quienes además reconocieron el perfil ciudadano que representa.

Asimismo, escuchó algunas inquietudes de la ciudadanía y saludó a los comerciantes de las inmediaciones, a los que también hizo entrega de su plataforma de propuestas legislativas.