“Las urnas llegan vacías, no cargadas de encuestas”: Beatriz Paredes

MORELIA, MICH./ SÁB-26-MAY-2018/ “Las urnas el 1 de julio van a llegar vacías y no cargadas de encuestas, es ahí donde se va decidir quién nos representa” señaló Beatriz Paredes Rangel, coordinadora de la Tercera Circunscripción para la Campaña de José Antonio Meade, en su encuentro con mujeres de la sociedad civil en la capital michoacana.

Acompañada del presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en la entidad, Víctor Silva Tejeda, coincidieron que las mujeres han tenido que luchar para poder ser reconocidas en la política y en otros ámbitos de la sociedad.



Silva Tejeda, reconoció que por primera vez y gracias a la reforma propuesta por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en ambas cámaras el 50 por ciento de las curules serán ocupados por mujeres, quienes han demostrado ser capaces y propositivas en las decisiones políticas del país.

En este mismo tenor, Paredes Rangel, dijo que las mujeres no tienen miedo y están preparadas para asumir con responsabilidad los cargos públicos que se les encomienden.



Además de reprobar de manera tajante, los actos de violencia política en contra de aquellas mujeres que decidieron buscar un puesto de elección popular.

Hilda Flores Escalera, presidenta nacional del ONMPRI, coincidió en reprobar la violencia política en contra de las mujeres, pero además dijo que el PRI es el único partido a nivel nacional que cuenta con un protocolo de atención en estos casos, por lo que invitó a las mujeres a denunciar los hechos, además de reconocer el trabajo de las mujeres del campo.



Para ello Montserrat Báez, candidata a la presidencia municipal de Taretan, recordó que las mujeres del campo han sido un gran ejemplo en lucha y el buscar cada día lo mejor para sus familias; reconoció el trabajo de aquellas mujeres que trabajan a la par la tierra, por ello dijo que lo que le quita el sueño a ellas, es el no contar con salud de calidad, el no tener educación para sus hijos, o que nos les alcance para darles de comer a sus familias, “por ello no me daré por vencida y sé que unidas avanzamos más y en conjunto con los que serán nuestros legisladores logaremos las mejores condiciones de vida para las mujeres del campo”.

En el tema de violencia política de género, coincidió Daniela De los Santos, candidata a la presidencia municipal de Morelia, al señalar, “hay personas que a través de las redes sociales hacen señalamientos en contra de nosotras, es decir tiran la piedra y esconden la mano, pero a ellos les decimos que la mujeres no les tenemos miedo y que vamos a seguir adelante en nuestra lucha de conquistar lugares y estoy segura que vamos a ganar”.

En su participación, Alicia Ojeda, candidata a diputada local por el Distrito I, en el encuentro Unidas Avanzamos Más, reconoció en José Antonio Meade, a un candidato comprometido con las mujeres trabajadoras, y que con las propuestas que tiene a favor de este sector como el de crear guarderías de tiempo completo y el mejorar las condiciones de trabajo, una persona comprometida con este sector.

De igual manera en su oportunidad, Karina López, candidata a Diputada Federal por el Distrito VI se sumó al reconocimiento al candidato del tricolor, pero además de solicitar mejores condiciones de trabajo, también dijo que se tiene que trabajar por la salud de las mujeres, y se comprometió que de llegar a la Cámara Baja a legislar a favor de las mujeres y que encuentren las mejores condiciones de atención médica y que ya no sean violentadas desde este sector de la salud.

Al respecto Xóchitl Ruiz, candidata al Senado, reconoció en las mujeres su empeño de salir adelante, como las formadoras de la sociedad, por ello dijo que poco a poco se van abriendo las brechas para que tengan mayor participación en la política y que esta es una oportunidad histórica de aportar a la sociedad, ya que “las mujeres hoy podemos tomar decisiones, y hoy no solo somos formadoras de familias sino que también tenemos la oportunidad de transformar el país, así que si se nos han dado la oportunidad debemos demostrar que nostras podemos y así se va a reflejar en las urnas; hoy nada está dicho y tenemos que trabajar para lograr el cambio que todos queremos” puntualizó la candidata a la Cámara Alta.

Finalmente, Silva Tejeda, reconoció el trabajo realizado hasta ahora por las mujeres del partido y las conmino a continuar con los trabajos en la recta final de este proceso electoral, para poder lograr el triunfo en la jornada electiva que se avecina.

En dicho evento estuvieron también presentes, Enrique Martini Castillo, delegado del CEN en la entidad; Leticia Barrera, Secretaria de Acción Femenil de la CNC; Rocío Pineda Gochi, presidenta del ONMPRI en Michoacán así como Arely Madrid, Delegada Política del CEN en Morelia; Mariana Benítez, Secretaria General del ONMPRI y Rosita Molina Rojas, Secretaria General del CDE del PRI en el estado, entre otras candidatas y lideresas.