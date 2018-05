GRINGA, GRINGA: No todo lo que brilla es oro

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-11-ABR-2018/ El que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde quiera pierde, así que por mucho García Conejo confíe en arrimar votos con el suplente, se antoja complicado y por el contrario le resta y muchos.



Lo mismo le puede suceder a Vicko Manrico, se arrima a Adys Oliva Magaña una panista dos veces regidora pero que fidelidad y lealtad a Pepe Moreno no le han permitido crecer en la polaca.



¿Qué beneficio le puede dar a Vicko’ una panista que fue presidenta del comité directivo municipal y que ahora traicionó, que mantenía a más de 15 personas en la nómina perredista y que engañaba haciendo que criticaba.



Por debajo, Oliva denunciaba presuntos actos de corrupción de la administración de Vic a quién hoy se suma a su campaña y lo elogia ¡que incongruencia política!, pero así son las cosas en Uruapan del regreso.



“Tanto mundo tanto espacio y coincidir” dice la canción, y Adys Oliva dice que coinciden con el proyecto manriquista, por eso está en la casa amarilla ¿se siente bien? Pos ver para creer.



El castigo panista para Oliva fue el retiro de su fotografía de la galería de presidentes de partido, pero si Jose el líder azul fuera congruente, simplemente estaría suspendiendo a varios panes, pero en la panadería igual que en otros partidos políticos no les pasa nada a los chairos, siguen siendo panes distinguidos.



Y pos ¿quien le cree a Pepe capulín? Presume que controla el 70 por ciento de los panistas para venderse caro habría que ver si efectivamente cuenta con el voto al menos familiar.



Bueno pero llamar a la doña vía telefónica y decirle “Mary estoy en tu proyecto” es una mera estrategia de político maquiavélico, que no le cae ni extraño ni rarito a la doña porque pos Pepe tiene la escuela doddolista.

Y pos la escuela doddolista ya no está taaan actualizada y ahora hay hartos convencidos con doña Peluches pero se tendrán que enfrentar a los jóvenes perruchos entrenados para todo, desde asuntos y temas de sustento legal, hasta la elaboración de bombas molotov, así que éntrenle a san Juan bailando.



La polaca esta ardiendo, todos sienten que la tienen ganada, pero hay haaartos candidatos 5 a la presidencia burricipal, un independiente, y nueva tranza, digo nueva alianza ¿ontá? No se ve.

Bueno se supone que nueva alianza lleva candidatos propios,pero solamente su mamá los conoce, ni si quiera por error se escucha hablar de alguno, el registro con bombo y platillo y párale de contar, en caso del diputado federal.



Pos no se sabe de planillas, se espera sea bien familiar, tanto siente el pastelero que otro se le ponga enfrente y hasta las nachas hay que dar pos se dan… punto (nachitas nombre en diminutivo de ignacias)… nada de mal pensaos-

Pos las cosas ay van Rafa Ortiz sigue en la contienda muy lento, muy dormido, pero finalmente sacará el beneficio que desea ¿cuál? Sabrá dios.



Pero bien aceptado, en el partido por el cual participa, PES, no como un suplente visto por los perredistas como apestadito a perfume fino y pos no entiende va y se para en actos que no le corresponden ¿qué no entiende que no encaja? Un millonario suplente con la raza perredista de ADN.

Hasta hoy, se escuchan dos candidatos: Marinela Peluches y Vicko Manrico, porqué Peter PAN cartel, nomás no da una, se roba fotos y presume paisajes de Uruapan ¿Eso queeé?



La pobreza de propuestas políticas lleva a los candidatos a promover lugares de Uruapan, el electorado quiere escuchar propuestas, no pendejadas ¿cómo darán seguridad a los uruapenses? ¿Cómo van a superar el trabajo del actual presidente? ¿Cuáles proyectos reales que tienen?



Propuestas y los cómo, eso quieren escuchar los uruapenses, que se dejen de descalificar, sin propuestas, no les queda, a partir del 14 de mayo todos serán especialistas en redes, mercadotecnia y en imagen política… ¡eso es todo!



Pos que lamentable panorama de los especialistas en medios de comunicación, y mál lamentable ver como se atacaron unos con otros el 3 de mayo.

Un acto cívico utilizado para demeritar el trabajo del compañero, ya no del político ¿en qué mundo vivimos? En vida hermano, en vida. Cuando se mueran entonces habrá reconocimientos en vida solo alcanzan críticas y desprestigio.



Pos los periodiquereos solititos se han encargado de desprestigiar el oficio y la profesión, pero el tiempo le da su lugar a cada quien, quienes se quejan y hacen los que no quieren que otros hagan es sin duda una muestra de la falta de ética, profesionalismo y amor al oficio, pero pos allá ellos porque tarde o temprano cada quién estará en su justo lugar y ay de aquellos cuyos interese son económicos y no amor por el quehacer diario porque pos GRINGA GRINGA… EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.

