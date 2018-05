GRINGA, GRINGA: Entre moches y traiciones

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-31-MAY-2018/ Les quedó grande la yegua a los comunicadores que participan en las distintas campañas políticas y , obvio, a los candidatos les falta jinete, mientras que a los presidentes de los partidos les faltan huevos, bueno al menos a a uno.



Oooh, ya entendieron los meseros y chefs de la Mansión del Cupatitzio por que Tony ver-ver exigía huevos, porque no tiene, porque le faltan; El chiste es que fue y armo un show exigiendo huevos, en un menú que no contemplaba blanquillos, eso sí es verdad.



Dicen la lenguas bien retorcidas que también EXIGIÓ HARTOS MOCHES QUE NO REPORTÓ A LA CAMPAÑA DE Marínela Peluches y pos fue motivo suficiente pa que se desgreñaran.



Ahora los azules de por si fracturados, terminaron en cachitos, por el equipo cercano de doña Peluches no participaba por órdenes de la señora presidenta (de la casa azul), ahora a la doña no le queda de otra que romper ese acuerdo y llamar a sus verdaderos seguidores, a su gente, que mando a china por seguir la recomendación de Verver…



busca nuevos rumbos y el mejor para el es Choncho Amarres, así que ¡aguuuaaasss! Porque también la doña se puede ir para allá…



A Marínela la quieren haaarto los de Morena, y la andan tanteando, y pos la panadería simplemente no sirvió, les afloró lo chairo a sus militantes y andan con el que tantas veces criticaron, con Manri, que finalmente salió ganado de todo esté show, aunque los de antorcha campesina no lo recibieron sigue punteando “en las encuestas”



Hablando de encuestas AMLO presume que va arriba, arribototota, pero no dice que hay un índice alto de indecisos, que si deciden votar por otra opción pasarían haaartas cosas.



Y el conejo que va a la senaduría que no le digan que no le cuenten… pasaron la charola para pagarle a las mujeres el desayunito ¿será?

Lo que sí es y nadie lo niega es que de los comunicadores que andan en las campañas ya son “Holanda”, porque “o landan” regando aquí “o landan regando allá”, mandan boletines a media noche, después otro con corrección porque se equivocaron.



Muy mal los, equipos, otros que se olvidan de ejecutar órdenes de los candidatos, no pos no, no han logrado vender su producto, a todo eso (Harry Potter) Hernán es el que se defiende más…pero pos ahí síganle.

Hay tan los encargados de las lonas de Edna, sacan unas que según Soco Barreto “parece que se las sacaron de una parte del cuerpo” todas arrugadas ¿de qué parte no sé?



La democracia perredista se está perdiendo, porque le quitaron la “D” al letrero de PRD, por eso con mantas arrugadas de Edna tapan las de Paty Silva, ups le restan imagen.



Paty Silva no quiso ayuda económica de naiden, asi es pos ella tiene dinero, así de sencillo, pero eso garantiza una candidata sin compromisos, que se traduce a una diputada transparente, ójala así sea…



Diferente a la priista Selenota que no tiene, pidió carritos prestados, y pos anda a pie, saludando de mano en mano igual que Caldo me hacías, eso es hacer campaña de a pies pero con apyos finalmente compromisos que tendrá que pagar en su momento si llega al congreso de la unión

Dicen las malas lenguas que en la panadería Checo Benitez anda solo en su onda, alejadito de la doña, con sus recursos y los que le consiguió el cuñao Pepe.



Mientas que la candidata locutora, Maribel descortés, anda pegada a Mary, pos si, sin dinero no le queda otra más que cuidar a la doña y pegarse para sacar provechito, así las políticas pobres, pobres políticas y políticos.

Y que sucedió en el debate a modo, preparado para el PRI, pero de poco funcionó…



En el caso del tricolor, pos el candidatazo a la presidencia con la asesoría de Marco Flores y con estadísticas que quizá le da su jefe político Alfredo Castillo, pretende defender los debates y no se hace entender…

Marinela peluches, habla pero hay que recordar que su experiencia del su segunda administración terminó hace 13 años, hoy las cosas no son como antes, ojo el discurso no puede ser el mismo de hace más de una década.



Rafa Ortiz del Pes, lució y tiene mejores conclusiones y propuestas que el propio priistas, a ciencia cierta rafa es ex priista, bueno no ha dicho ni mostrado su retiro del tricolor.

El candidato de Morena, otro ex priísta, Choncho Amarres, defendió propuestas claras en el debate, recuperación de valores que finalmente es lo que todos quieren ¿por qué no lo hacen desde sus trincheras? Saben que es difícil y a largo plazo, antes se rascarán las talegas.



El independiente, “El Torito” apodo que eligió porque considera que “el toro es noble como la sociedad uruapense” así lo expusó; promete abrir empresas sustentables que generen 15 mil empleos y más que los cómos se hace crítico al gobierno actual y a los partidos políticos, esas no son propuestas.

Mientras que “la Arqui” candidata de Nueva Alianza insiste en becar a los niños de los poles para retener a los elementos, dice que es un incentivo, aunque le han explicado que no les interesa y muchos poles no tienen niños… pero esa es su estrategia y bueno sus propuesta las convirtió en quejas, la basura, y la inseguridad“.



Vicko Manrico debatió, explicó que solamente 96 elementos están aprobados en el examen de control y confianza; de la basura no habló, respondió al cuestionamiento del priísta en torno a que se pagaron 10 millones de pesos más en el auditorio de la unidad deportiva de lo programado.



Un debate que no cumplió expectativas, en la calle porras y más porras, hasta los carritos ambulantes con venta de nanches le estaban tocando el pito a Manríquez..

En fin haaartos seguidores pero en el debate les quedó grande la yegua y al pueblo nos falta jinete…pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA, NAIDEN GANÓ.

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.