GRINGA, GRINGA: Campañas de contrabando y traición

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-23-MAY-2018/ El flojo y el mezquino, siguen dos veces el camino” no siguen el bién común, ahora les gusta el proyecto ajeno, los adversarios al azul y amarillo le apuestan al desmadre que traen ¿ontá la kakarakeada unidad panista?

Los azules ¿unidos? Pero con los contras ¿Ontá la unidad que gritaron y presumieron? En la casa azul, No que muy chingones para amarrar, hasta Movimiento Ciudadano anda miando a fuera de la olla… pregúntenle a Montes onde anda dando amorrrr…



En la casa azul, la desbandada fue grande ahora Guty Águila se sumó al proyecto amarillo, de facto finalmente si hay frente y van PAN, PRD, todo sea porque no llegue Marinela peluches.



Pos la realidad en la polaca, hasta ahora Pepito Hinojosa no ha entregado ni siquiera un extrañamiento, cuando doña Peluches apoyó a Manry ya se la comían, pero que hábil ha sido Manry, si doña peluches no quiso su amor se fue con sus enemigos para trabajar ay ta es habilidad en la polaca.



Sin embargo, por parte de los azulejos que se fueron al proyecto amarillo solamente se trata desesperación política, no así el caso de Guty, porque él esta pensionado con 25 mil pesos mensuales, gracias a doña peluches, como esté caso hay varios, y no debemos alarmarnos siguen las sorpresas, aunque nada sorprende.



Pero bueno el desmadre político le abona a Manry, como le dicen sus allegados, para que ni se hagan ilusiones otros colores que pueden sumar corajes, bueno en el caso de Marinela tampoco canta mal las rancheras, hay ta Fabián, el abandonado, Araceli, los Vilchis y el guatemalteco Lalo Calzado, apoyando a la doña.



Así que están en campo parejo priistas y panistas con la doña; panistas y perredistas con Víctor, y es que dicen que Vic-No sabe fallar, palabra del señor.



El tope de gastos de campaña ara presidente es de un millón 800 mil pesos, ay ta pa quien pregunto y se quedó con la duda, porque por ahí andan diciendo que Manry ya rebasó la meta, como la canción.



No estaba enferma andaba regañada, dicen las muy malas lenguas, que Mary no estaba enferma andaba regañada, en el confesionario, porque hubo voces que gritaron el apoyo de la doña a Cristóbal Arias, y pos ya le dieron ultimátum, si sigue apoyando a Morena y se desmorona…



Dicen que si Mary se reúne con una sola persona de otro partido que no sea el azul, sale Mary y sube Toño Berber a la candidatura, aunque esto no se puede porque Toño es Hombre, macho bragao, y se requiere uno mujer, por el tema de paridad de género, a menos que haga lo que los candidatos de Morena y se vista de mujer, ¡ah caray fuertes declaraciones! ya desmenuzado el tema, mejor si qué quede.



Los panistas berberes, tienen en sus manos la campaña, novatos todos, pero un buen jefe, así que como dijo Gutí, si los mios no me invitan los chingo, así de sencillo ya empezó a decir las obras de Mary “ de alto impacto” fueron para 10 años y endeudaron aUruapan” las de Manry “son para 80 años sin incrementar deuda” así o más claro. Y todo por el capricho de la niña…



Pos panistas y perredistas nomas dando de qué hablar yyyy ¿Peter PANCartel? Ese no da de que hablar, no más no va hay gente que lo trata mal, bien hecho no sabe hacer polaca, pero pos, ya entregó la agenda al INE y solo en la conoce, inició campaña como si fuera interna y no constitucional, en un taller con las bases priistas no pos no…. No cabe duda que el colmillo hace falta y Fredy Castillo, así como lo puso, lo debe asesorar.



Los priistas simplemente están encabronaos, por eso andan como Gitanos, de aquí para allá, menos con el tricolor, pero en la panadería y en el PRD encontraron refugio y harto amor, así que no será complicado hacer talacha para que gane quien mejor pague.



A Choncho amarres en morena apoyado por México súper cobijado, no lo den por muerto está más firme de lo que se piensa, medio pos con hay de todo, perredistas que se fueron a Morena y priistas que abiertamente han anunciado su apoyo total, sigue la mata dando. Así como gana pues el pri…



Choncho Amarres está reclutando inconformes y son muchos, así que ¡aguaas! Ni los panes ni los amarrillos están seguros, porque aunque en Uruapan hay frente fáctico, y los panistas apoyan a Manry, hay otros que no quieren a los partidos tradicionales y prefieren ir con la morenazaa que horas la doña se va a tercer lugar…



Ójala que los regiburros que llegan no sean igual a los que están, ay pos si serán peor porque hay reelegidos, no pos no, por eso confunden la leche con la magnesia como la regidora de educación que confundió a un científico con un actor de pornografía, lo pior es la regiburra de educación la petista Lala..



No es caso aislado, hay otros que han hecho cosas peores pero ay tan, regirebuznando, conste es la palabra dominguera que se utilizara para los nuevos que esperamos con las teclas listas porque ay ta el palo pal hacha….



¡Ay pobre Uruapan! no hay mucha tela de donde cortar, ay que ver los debates serios de los presidenciables, porque los candidatos a las diputaciones federales, el de nueva tranza brilló por su ausencia es que solamente tiene tiempo de hacer campaña los fines de semana.. Ups asi quiere ganar la family Anders anexos y conexos… ¡pa qué pelean ser candidatos si no hacen campaña? Lo guapo no vota.



Pos las campañas se esperaban enjundiosas pero es todo lo contrario una panista visiblemente cansada, un perredista que va a la reelección pero cuenta con el aparato de gobierno, un priistas que no lo quiere ni su militancia pero según sus números va muy bien, una nueva aliancista que fije su propuesta en arquitectura, un independiente y un ex priista que va con morena, asi las cosas, y pos el que mejor trabaje y mejor movilice, ese, justo ese ganará ¿quién será?



La guerra de chistes, con la doña, Ramoncito y Vilchis, los perredistas, calzada y se presume que el líder del SUTEM, habrá que ver, con el amarillo, Pepe Moreno tras bambalinas, y pos su rebaño, Adys Magaña, ojalá no hayan ofrecido a mi amigo Jesús a cambio del triunfo de manry, o sea le dan voto al cuñao de Pepe Capulín a Checo Benítez, a cambio del apoyo a manry… mal pensaos eso no sucederá.



El flojo y el mezquino anda dos veces el camino, asi reza el refrán, por eso vemos mismas caras, es por eso el desmadra y las desbandadas, los militantes de los partidos políticos están hasta la madre de imposiciones, por eso se acabaron los tiempos que con tortas y carnitas convencían, ahora hay que convencer con propuestas de altura reales no inimaginables, porque Uruapan no será el paraíso prometido después del 1 de julio y tonto del quién mas lo crea porque pos GRINGA GRINGA… EL QUE SE PENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA…

