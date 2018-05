Gobierno con calidad humana y secretaría de seguridad ciudadana propuesta de Mary Doddoli

En el primer debate de candidatos

BOLETIN/ URUAPAN, MICH./ MIE-30-MAY-2018/ Un gobierno de calidad humana, con eficacia, transparencia y participación ciudadana, además de rechazar el Mando Único para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron algunas de las propuestas que presentó Mary Doddoli Murguía, durante su participación, en el debate de candidatos organizado por el diario abc de Michoacán, en las instalaciones de la Canaco local.

En su presentación Mary Doddoli cuestionó a los seguidores de la transmisión vía Faccebook Live y a través de la estación de radio La Z, si les gusta cómo está Uruapan y si se sienten seguros, al tiempo de reiterar que “los hechos hablan por mí, y lo que no funciona ni da resultados debe cambiarse”.



En ese sentido expuso que no le gusta cómo es el Uruapan de actualidad, inseguro, sin transparencia en el manejo de los recursos, alejado de la gente y sin cumplir compromisos contraídos desde el inicio de esta administración.

Mary Doddoli propuso recuperar el rumbo de Uruapan con un gobierno de calidad humana, que vuelva a ser sensible y que reincorpore a la sociedad en las tareas de gobierno, tal y como lo hizo en su gestión.



Otra de sus propuestas fue hacer valer la autonomía municipal y no seguir con lo que ha fracasado, así que rechazará el Mando Único para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que vendrá a dale un cambio radical a la estrategia de seguridad, sectorizando la ciudad con policías de coordinación vecinal asignados a determinadas colonias, en las que operará un comité vecinal de seguridad, para dar respuesta inmediata a llamadas de auxilio, desarrollar obras, programas y acciones preventivas, para empezar a lograr colonias seguras y una ciudad segura.

En temas como el desarrollo económico Mary Doddoli recordó a los ciudadanos que fue en su gestión cuando se cambió el rostro y tumbo de Uruapan, con obras de gran impacto como la calzada Benito Juárez, Bulevard Industrial, Paseo de la Revolución, Pista Vieja y Libramiento, además de lograr mediante diálogo, la reubicación del comercio ambulante y la creación de mercados.

Al final, la candidata del PAN a la presidencia municipal se dirigió a los uruapenses: ” No me gusta cómo dejaron a nuestro Uruapan.

Estoy decidida a cambiarlo. Esta actitud quiero de los uruapenses, así que los invito a unirse conmigo para regresar los buenos gobiernos.

Aquí se acaba este ciclo. Estoy lista para darles un gobierno de calidad humana y resultados.

