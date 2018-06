Fracasó estrategia se seguridad y no se debe ser ciego a ello: Doddoli

No se puede defender lo indefendible

URUAPAN, MICH./ JUE-31-MAY-2018/ Mary Doddoli sostuvo que no se puede defender lo indefendible, ni ser ciego a la realidad que día a día vivimos los uruapenses, “sería como aceptar que todos los ciudadanos estamos equivocados y solamente un candidato que vive su propia realidad tiene la verdad absoluta”.



La candidata del PAN y Movimiento Ciudadano a la presidencia de Uruapan lamentó que en lugar de aceptar que la política de seguridad fracasó, sea ciego y sordo al clamor de las miles de familias que nos vemos afectadas por este flagelo.

Por eso es necesario el cambio de gobierno en Uruapan, dijo Mary Doddoli, “ ¿O queremos otros tres años igual o peor?, en los que la autoridad nos pretenda engañar con que vivimos en un paraíso seguro, limpio, iluminado y sin corrupción”.



Por eso estoy proponiendo un cambio radical en la estrategia de seguridad, dijo Mary Doddoli, lo que no funcionó 3 años ya no va a funcionar. Debemos rechazar el Mando Único y ahora trabajar con una Secretaria de Seguridad Ciudadana, con policías locales de coordinación vecinal que estarán día a día en áreas específicas, implementando la sectorización de las acciones de prevención y atención del delito, siguiendo un plan de seguridad de vecindad.

Detalló que se propone implementar una nueva estrategia enfocada en lo vecinal, en lo inmediato, con todo un programa integral en el que los ciudadanos conocerán de cerca y a diario a los policías de su zona, tendrán respuesta rápida a sus llamadas de auxilio y colaborarán con la autoridad en las políticas de planificación y diseño de espacios públicos seguros, programas y acciones preventivas, además de acciones contundentes para el control del delito.

“Yo soy una luchadora y siempre he alzado la voz ante las injusticias, no solo en tiempos electorales. Lucho ahora por recuperar el Uruapan seguro que merecemos y juntos podemos hacerlo. Mary está de vuelta con más experiencia, energía y amor por Uruapan’, cerró.

