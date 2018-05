El Ratón Marcelo derribará, mediante el humor, mitos del día de las madres

MORELIA, MICH./ MAR-08-MAY-2018/ El 10 de mayo significa para muchas mujeres una jornada llena de trabajo y galimatías que, antes que ser agradable pueden convertir esa fecha en un pésimo día. Así lo entiende el Ratón Marcelo, personaje que combina teatro y stand up que presentará el monólogo “Un ratoncito que no tiene madre”, los siguientes 11 y 26 de mayo en El Foro.

De acuerdo a la intérprete que da vida a Marcelo, Susie Q, este es un monólogo que surgió el año pasado para “conmemorar” el día desde un modo irónico, pues comentó que “estamos repletos de festividades que son pretexto para el consumismo, sin embargo me llamaba la atención que con el 10 de mayo se tenía la intención de reconocer a la mujer por engendrar vida, pero me parece una celebración hipócrita porque la mayor parte del tiempo el mexicano no visita a su mamá aunque viva cerca, no le habla, no convive ni tiene buena relación”.



A la visión anterior, la intérprete añade al monólogo una sátira de la forma en que es celebrado este día “Marcelo nos habla de cómo toda la familia va a festejar a la mamá, en la casa de la mamá y luego como ésta atiende y se queda con el tiradero; también habla de los regalos, que muchas veces son objetos impersonales que bien podrían dárseles en cualquier otra fecha, además de que muchas personas sienten la obligación moral de regalar algo e incluso se endeudan aunque no les nazca, lo hacen por presión social”.

Son cosas que se comentan desde un humor ácido y directo pues, como recordó Susie Q “la invitación es reflexionar, voltear a ver todas estas costumbres que apuntan al consumismo, para valorar de un mejor modo a la mujer y su papel como madres (…) hay que reconocer a quienes hacen esa labor tan importante que es educar hijos”.

A esta propuesta de monólogo, añadió la actriz y productora, las mujeres se han sentido muy agradecidas: “justo tenía miedo de que lo fueran a rechazar pero al contrario, sienten la empatía y dicen ‘es cierto, ¿para qué quiero bombones y chocolates si en todo el año no me hacen una llamada?’, sí he detectado dolor en ellas; sin embargo, con los hombres mayores éste monólogo no les alcanza a gustar, mientras que los jóvenes no tienen problema”.

Cabe mencionar que El Foro se ubica en la calle Aquiles Serdán 415 centro de Morelia, mientras que las presentaciones, tanto del 11 como del 26 de mayo, serán a las 20:30 horas.