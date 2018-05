Crear políticas públicas para el empoderamiento de las mujeres es una de mis prioridades: Brenda Fraga

URUAPAN, MICH. A 22 DE MAYO DEL 2018.- En el noveno día de las campañas locales, la candidata a la diputación local del distrito 20 por la coalición Juntos haremos historia, la maestra Brenda Fraga, comentó que uno de sus ejes legislativos radica en el tema de las mujeres y la equidad de género. En palabras de la candidata petista: “Michoacán sigue siendo un estado en donde las mujeres peligran por el hecho de ser mujeres. Cómo diputada, presenté iniciativas que buscaban crear condiciones de seguridad para las mujeres en varios ámbitos de sus vidas. Presente la iniciativa para reformar el artículo 120 del código penal del Estado de Michoacán de Ocampo, para que cualquier asesinato de una mujer se tomará como feminicidio en tanto se demostraba lo contrario. En las discusiones sobre la Ley de egresos, siempre defendí que se otorgara un presupuesto a la Alerta de género que la hiciera viable y efectiva. Además, presenté una iniciativa sobre el parto humniazado, pues la violencia obstétrica es un tema que lastima, sin lugar a dudas, la dignidad de todas las mujeres. Esta por demás decir que todos estos esfuerzos fueron menospreciados por la mayoría de diputados y enviados a eso que en el Congreso llaman la congeladora, el lugar en el que están las iniciativas que no agradan al gobernador en turno”.

Sobre el tema de equidad de género y su propuesta en caso de ganar la elección, la candidata del Partido del Trabajo y Morena, expresó: “en estos escasos 9 días de campaña, hemos escuchado a candidatos que dicen toda clase de disparates al hablar de sus propuestas o compromisos. La idea del diputado benefactor es un vicio que debemos borrar del imaginario colectivo. Requerimos diputados que busquen crear políticas públicas que emparejen las brechas de desigualdad. Mi compromiso, en lo que se refiere a este tema, es continuar creando condiciones para que las mujeres sean sujetos de cambio y transformación, y no objetos de uso. La desigualdad de género no se termina gestionando recursos que, en todo caso, deberían beneficiar a todos, no sólo a los habitantes de este o aquel distrito, se termina creando políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia y discriminación en todos los ámbitos de la vida de la mujer”.

Para finalizar, Brenda Fraga invitó a las mujeres a confiar en el Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador, pues “requerimos de un Congreso estatal que se ponga del lado de las mujeres y no se dedique a proteger al gobernador, un Congreso que realmente sea un instrumento ciudadano y que no tiemble ante el poder Ejecutivo. Sólo de esta forma conseguiremos que las mujeres sean una prioridad para todas las instancias de gobierno. No podemos permitir otros 3 años de feminicidios y de funcionarios que maquillan cifras y evanden responsabilidades”.