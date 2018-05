Con su mensaje, Jesús Flores Paz hizo vibrar a miles de Uruapenses

– Exhortó a los presentes a creer en su proyecto

URUAPAN, MICHOACÁN; 14 DE MAYO DE 2018.- En el marco del arranque de campaña del Partido de la Revolución Democrática, el empresario y ahora candidato por el Distrito 20 Uruapan Sur, Jesús Flores Paz lanzó un emotivo y conmovedor mensaje lleno de sinceridad, en donde invitó a los ciudadanos a confiar en un proyecto honesto, comprometiéndose a trabajar arduamente para erradicar la pobreza como lo ha venido haciendo desde hace años.

Dejó muy claro que llegará al congreso del estado a trabajar, “no vengo a hablar bonito, la gente ya está cansada de eso, vengo a entregar mi alma para que Uruapan sea mejor”. Destacó en su discurso, la experiencia que ha tenido como gestor, prueba de ello es la transformación histórica del Heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan.

Ante la multitud que no dejaba de corear su nombre y apoyarlo en cada frase que decía se dirigió a la ciudadanía pidiendo un voto de confianza “crean en este proyecto, no me mueve el dinero, no me mueve un interés político, de corazón les digo que no les voy a fallar, no puedo fallar, fallar no está en mi plan de trabajo”, indicó.

Para concluir su intervención aseguró que el próximo 1 de Julio Uruapan se pintará de amarillo, garantizando la victoria de un proyecto integral con los candidatos del Sol Azteca.