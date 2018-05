Cien activistas más se unen a Nacho Campos

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-01-MAY-2018/ Ignacio Campos Equihua, candidato a la diputación federal por el Distrito 09 de Uruapan, entregó nombramientos este martes a un centenar de activistas políticos en su casa de campaña, en busca de consolidar aún más el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, “que habrá de iniciar la transformación de este país el próximo primero de julio”.



Arropado por sus simpatizantes, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” dijo sentirse muy contento y satisfecho, pues durante estos primeros treinta días de campaña, ha sentido la confianza y el respaldo de los más de siete mil ciudadanos que ha visitado durante sus recorridos.



“La gente sigue teniendo fe y esperanza en un verdadero cambio, de que habrán de mejorar las condiciones en las que ahora viven. A donde voy, me comentan su hartazgo de los políticos de siempre. Nosotros estamos dando la batalla con propuestas, de una manera limpia y congruente; dando soluciones a la gran problemática que tenemos en salud, empleo, educación y seguridad”, manifestó.



Por lo que pidió a los presentes a no bajar la guardia y mantenerse firmes en la defensa del voto, a no dejarse sobornar por los partidos que buscarán a toda costa ganar las próximas elecciones, pues tienen miedo de perder sus privilegios.



“Somos un verdadero equipo, debemos de unificar todas nuestras virtudes y habilidades en este proceso; confío en cada uno para lograr la victoria, pues ustedes son los verdaderos agentes del cambio en este país”.



Por la tarde, Nacho Campos acudió como invitado especial a sendas celebraciones que se realizaron con motivo del Día del Trabajo, la primera fue con choferes de la línea de taxis Máster Plus; para después trasladarse a una comida con sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Reuniones donde recibió el más amplio respaldo a su candidatura, pues le ratificaron su compromiso de ir ellos y sus familias a votar por la fórmula que conforman Ignacio Campos Equihua y Jorge Alberto Mendoza Reyes -como suplente-, por ser la mejor propuesta para la diputación federal en Uruapan.

