Cerraremos las puertas al viejo sistema político: Blanca Piña

La sociedad progresista y de izquierda debe decir NO a los candidatos de derecha que buscan al continuidad y no la transformación

La candidata por Morena al Senado de la República hace un llamado por el voto útil

BOLETÍN 001/ MORELIA, MICHOACÁN A 30 DE MAYO DE 2018.-“Cerraremos las puertas al viejo sistema político, asegurando el voto útil el día de la elección. Hacemos un llamado a todas las mujeres y hombres de izquierda, quienes sin importar su instituto político deben decidir entre someterse a las decisiones cupulares de sus partidos, o defender los principios sociales por los que han luchado toda su vida”.

Así lo subrayó en entrevista, Blanca Estela Piña, candidata al Senado de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia” e hizo público su reconocimiento para los millones de mujeres y hombres de izquierda que decidieron hacer efectivo sus derechos electorales y apoyar nuestro candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Alabó a las valientes mujeres y hombres, quienes saben defender sus convicciones sociales y no permiten que les den “línea” en sus preferencias electorales o filosóficas, sin embargo, los llamó a defender la voluntad de la mayoría asistiendo a las urnas en una gran fiesta nacional, que permita por primera vez en la historia reciente del país tener un presidente “legitimo” gracias a la mayoría de los ciudadanos.

Sostuvo que la sociedad progresista y de izquierda debe decir NO a los candidatos de derecha que buscan la continuidad y no la transformación y es por eso que su compromiso valeroso les permitirá definirse entre la imposición cupular que sus partidos que les exigen -contra sus convicciones y derechos- defender a candidatos impuestos que no están vinculados con la lucha social que han realizado desde hace décadas. “No están obligados por afiliación a defender a aspirantes e derecha y de cargada, si no comparten su filosofía”, aseveró.

Hoy, especificó, todos los votantes, y no sólo las estructuras de los partidos, tienen la opción histórica de hacer un verdadero cambio por México, de tal forma que reiteró su llamado para que todo ciudadano de izquierda que labraron el camino para nuevas corrientes y expresiones renovadoras en el país, sumen voluntades y digan no al viejo régimen que les niega sus derechos políticos y se sumen al proyecto de Morena.

“Juntos Haremos Historia”, aclaró, es más que un slogan, es la forma de hacer el cambio, es la forma de recomponer a nuestra nación y de recobrar la autodeterminación que merece cada ciudadano, sin miedos, ni temores a sus propios institutos políticos o a sus autoridades, eso señores, subrayó, es ejercer la soberanía política.