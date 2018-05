Candidatos del PAN-MC inauguran casa de Campaña

Hay tendencia natural hacia el cambio y con el PAN regresan los buenos gobiernos



ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-20-MAY-2018/En Uruapan hay una tendencia natural hacia el cambio, porque muchos sectores que han sido olvidados, así como la falta de capacidad del actual gobierno para brindar seguridad y cumplir con su obligación de dotar de servicios básicos a las colonias, hacen necesario que regresen los buenos gobiernos panistas.



En ello coincidieron los candidatos del PAN y Movimiento Ciudadano a la presidencia Municipal, Mary Doddoli Murguía, y a las diputaciones Norte y Sur, MAribel Cortes Corral y Sergio Benítez Suárez, en su encuentro con medios de comunicación, con motivo de la apertura de su Casa de Campaña ubicada en el centro histórico de Uruapan, junto al monumento a la Bandera.



En su oportunidad Mary Dodoli, dijo que es necesario recuperar el rumbo y los uruapenses saben que Acción Nacional trabaja cercano a la gente, así que está impulsando un proyecto con y para la la ciudadanía.



“Estoy trabajando cara a cara, sin aspavientos, con nuestros propios recursos, sin obligar, ni hacer uso de los empleados municipales como indebidamente está haciendo un candidato, lo cual es obvio y nadie lo puede negar”, remató.



Sostuvo que está enfocando su trabajo en las las personas que están olvidadas, que no tienen agua, ni luz ni drenaje, que sufre la ola de asaltos e inseguridad, y por ello Uruapan está estancado socialmente, y existe un gran nivel de inconformidad.



El ex servidor público y reconocido panista, José Moreno Salas, hizo uso de la palabra para desmentir a los que mañosamente colocan a varios panistas en otros partidos, “indeclinablemente he trabajado siempre con mi Partido Acción Nacional”, dijo.



Recordó que con los gobiernos panistas se ha logrado el mayor grande desarrollo urbano y social en este municipio, y citó las grandes acciones que le cambiaron el rumbo a Uruapan.



Señaló que en este caso están trabajando más unidos que nunca en torno al proyecto de Mary Doddoli, y sin ninguna duda, la calidad de los candidatos a diputados, Sergio y Maribel, sabrá ganarse a los uruapenses.



Sergio Benítez Suárez apuntó que su trabajo es cercano, directo y cara a cara con los ciudadanos, quienes en sus recorridos de campaña le han manifestado que ni siquiera conocen el nombre de sus diputados, lo cual prueba que estàn alejados, y por ello se comprometió a mantener el trabajo de cercanía que lo ha caracterizado.



Maribel Cortes Corral, resaltó que la campaña del PAN-MC sigue siendo de hacer compromisos, directo, viendo a los ojos, y ofreció trabajo conjunto para recuperar el rumbo perdido.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0