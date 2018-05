Candidatos a la presidencia municipal harán una contienda de altura

Poncho Mares establece su segundo ompromiso con Uruapan: crear el Consejo de expresidentes municipales



KAREN GUZMÁN/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-15-MAY-2018/ “Hay que generar encuentros para compartir no para debatir”, así lo señaló Lorena Berber directora de Agencia Infomanía, en un desayuno con candidatos a la presidencia municipal de Uruapan, organizado por este medio digital, con el objetivo de generar una mesa de diálogo,plasmar ideas, necesidades y puntos de vista en cuestión social, educativa y política, entre los colaboradores y los ciudadanos que en este periodo electoral contienden por la presidencia.



Al encuentro asistieron Reyna María Marroquín Vargas, aspirante por Nueva Alianza; Mary Doddoli Murguía candidata por el PAN, Idelfonso Mares Chapa; por Morena- PT, y Víctor Manríquez González por PRD Y PVE quienes hablaron acerca de la participación ciudadana y la necesidad de la construcción y organización social.



Por su parte Ernesto León, Jefe de redacción, aseveró que los ciudadanos no quieren ver guerra sucia en las elecciones; en este sentido, Berber, compartió que es esencial que los candidatos de esta contienda electoral , no solamente propongan, sino que ofrezcan alternativas y planes de acción para recuperar la confianza de la ciudadanía.



Por su parte, los aspirantes, se comprometieron a trabajar con respeto y profesionalismo en esta contienda.



Rafa Ortiz y Librado Paz tuvieron actividades alternas que les impidieron asistir. Pedro Iván Plancarte expuso que revisaría si el INE (sic) le permitía incluiresta actividad en su agenda.

