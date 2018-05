Asume Cocoa Calderón compromiso con estudiantes 

La candidata Independiente a Diputada Federal, se comprometió con jóvenes para generar oportunidades en su desarrollo profesional

Propone crear una tarjeta de transporte público para estudiantes, que su consumo al mes tenga límite.

MORELIA, MICH./ MIE-23-MAY-2018/ Durante el Foro denominado “Charla con tus candidatos” que organiza la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) y en el marco del Día del Estudiante, la candidata a Diputada Federal Independiente por el Distrito Federal 10 de Morelia, Luisa María Calderón Hinojosa “Cocoa” se comprometió con el sector estudiantil para garantizar oportunidades en su desarrollo profesional y laboral.



En este sentido la candidata Independiente, aseguró que trabajará para garantizar la seguridad de los jóvenes en las afueras de las escuelas y universidades, así como vincularlos con el sector productivo, que el servicio social que presenten sea una herramienta que los vincule a un entorno laboral, además de garantizar la participación de los estudiantes en la creación de observatorios ciudadanos, y promover recursos para que los estudiantes no tengan que pagar tantas combis para ir a la escuela; que se pague una tarjeta de estudiantes y que su consumo al mes tenga límite; si consumen más, ya correrá por su cuenta.

Calderón Hinojosa reconoció que la participación de lo jóvenes en la vida pública del país es de vital importancia, e hizo un llamado a los juventudes de Morelia a participar de manera libre en estas elecciones, y aseguró “ ustedes decidirán esta elección, pero también sabemos que están hartos de los partidos políticos, que no se sienten incluidos, y yo quiero llamarlos a la reflexión. En septiembre de 2017 tuvimos un sismo que nos cimbró, pero ustedes acudieron a ayudar, sin ninguna obligación o porque alguien se los dijera, se solidarizaron y fueron los más fuertes en todas las tareas, desde recolectar víveres, llevar picos y palas hasta transportar y repartir lo recolectado. Hoy estamos viviendo un sismo político y necesitamos que acudan a participar de manera libre, de manera directa pero sobre todo con la convicción de ser ustedes quien decidan el rumbo tomará nuestro país, que elijan pensando en su futuro” agregó.

De esta manera Calderón Hinojosa subrayó que sus principales compromisos con los jóvenes Morelianos comprenden la generación de oportunidades en su desarrollo profesional, en este sentido manifestó que como diputada federal hará de su casa de gestión una incubadora para jóvenes y mujeres emprendedores, la cual, será un espacio de capacitación permanente para quien quiera comenzar un nuevo negocio, “pondré a disposición de los jóvenes mi oficina, para capacitarlos en temas de emprendimiento y desarrollo profesional, ya hemos tenido la experiencia con el concurso de “jóvenes con Iniciativa” ahora es tiempo de llevarlo a un segundo nivel, el de la capacitación para que se vuelvan los mejores, y tengan los incentivos para desarrollarse aquí en Morelia y no tengan que irse” señaló

Además, aseguró que desde el Congreso de la Unión legislará para hacer del servicio social un vínculo efectivo que relacione a los jóvenes con su entorno laboral, además buscar mejorar la seguridad de los jóvenes en las escuelas y universidades, así como involucrarlos de manera directa en la creación de Observatorios Ciudadanos, y que ellos sean quien los encabecen desde sus Universidades.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0