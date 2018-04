Se registra Alfonso como Candidato Independiente a la Presidencia Municipal

Morelia no es la misma de antes; está mejor que nunca

Los partidos están tan desprestigiados que no pueden ir solos



Comunicado 021/ MORELIA, MICH./ DOM-08-ABR-2018/ Arropado por familiares, amigos y ciudadanos independientes que como él creen en una mejor ciudad, este domingo solicitó su registro como Candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Luego de solicitar su registro al Instituto Electoral de Michoacán, Alfonso Martínez, destacó los valores de la candidatura independiente, valores que a diferencia de los partidos, le permiten actuar en todo momento anteponiendo el interés superior de los morelianos.



Hoy vivimos, dijo, una realidad distinta a la de hace algunos años gracias al trabajo directo que se hace con los ciudadanos. Morelia no es la misma, Morelia está mejor que nunca, le reconocieron los asistentes.

Alfonso Martínez, dejó en claro que los partidos políticos sólo velan por sus intereses, de hecho antes que los partidos están sus grupos o corrientes que buscan su propio beneficio. “Los partidos para tomar una decisión primero tienen que ver si beneficia o no a su grupo y después revisan si les reditúa electoralmente”. Sin partidos es mejor, nosotros no tenemos una dirigencia que nos imponga decisiones ajenas a nuestra ciudad de Morelia, no tenemos un jefe estatal o nacional que nos diga qué hacer”.



Los partidos, remató, están tan desprestigiados que varios se tienen que sumar para tener una representación, están tan desprestigiados que no pueden ir solos más que por mandato de los órganos electorales.

Alfonso Martínez, llegó hasta el IEM acompañado de su esposa, e hijos, así como de su papá, donde más de mil personas ya lo esperaban con banda y tambora. Los gritos de ¡Alfonso Presidente! no se hicieron esperar y en su rostro exhibieron la alegría de acompañar al candidato que ha ido superando obstáculos hasta el grado de tener a Morelia mejor que nunca.



La planilla de Alfonso Martínez, se integra con gente preparada y con vocación de servicio, mujeres y hombres que quieren a Morelia, mujeres y hombres como Alma Bahena Villalobos, candidata a Sindica y Eva Luisa Guzmán Cuevas, Susana Melissa Vázquez, Susana Tena Plaza, Alejandro González Martínez, José Manuel Álvarez Lucio, Gaspar Hernández Razo y Carlos Adrián Morales, candidatos a regidoras y regidores, respectivamente.

En esta fiesta ciudadana, en la que acudió como invitada especial Luisa María Calderón Hinojosa, candidata independiente a la diputación federal, quien reconoció en Alfonso su valentía de encarar una elección hace 3 años sin el respaldo de un partido, también solicitaron su registro como candidatos a diputados locales independientes Félix Madrigal, Yankel Benítez, José Luis Gil y Clovis Remusat, por los distritos 10, 11, 16 y 17.