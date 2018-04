Ricardo Anaya, candidato del PRD Michoacán a la Presidencia: Martín García Avilés

MORELIA, MICH./ LUN-23-ABR-2018/ El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, aseguró que el candidato de este instituto político a la presidencia de la República es y siempre ha sido Ricardo Anaya.



“Mis coincidencias son como presidente del partido por la coalición Por México Al Frente y por Michoacán al Frente. Mi candidato se llama Ricardo Anaya y este partido está con Anaya, claro y contundente, no dejo a dudas cuál es la posición del partido estatal”, indicó García Avilés.



“Yo soy el presidente del partido y como tal debo ser un árbitro, debo ver por el interés de nuestro partido en Michoacán. Estoy siendo muy claro sobre la postura que estoy asumiendo como dirigente estatal y el día de ayer lo demostré estando a un lado de mi Presidente Nacional y del Secretario General dando la cara”, abundó el dirigente estatal.



Sobre la postura de retirar la candidatura del Sol Azteca al Senado de la República, Martín García señaló que “legalmente no se puede sustituir porque no ha incurrido él (Toño García) a una conducta contraria a ser un candidato eficiente, con presencia. Es decir, Toño fue un precandidato que cumplió con todos los requisitos, que se registró, que llevó a acabo todo un procedimiento ante la Comisión Nacional Electoral”.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0