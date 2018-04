Revisa y da seguimiento GCM a estrategia en Tierra Caliente

*Sus integrantes acuerdan mantener la estrecha coordinación para detener objetivos delincuenciales y garantizar el óptimo desarrollo de las actividades productivas de la región.

*Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisan el protocolo de blindaje de la Autopista Siglo XXI.

NUEVA ITALIA, MPIO. DE MÚGICA, MICHOACÁN, A 10 DE ABRIL DE 2018.- Para revisar y dar seguimiento a las acciones emprendidas para garantizar la seguridad en esta región, el Grupo de Coordinación Michoacán sesionó hoy en esta cabecera municipal, donde autoridades de los tres órdenes de Gobierno acordaron mantener la estrecha coordinación que permita dar con los objetivos delincuenciales y permitir el óptimo desarrollo de las actividades productivas de esta importante zona.

En presencia de titulares de las diversas instancias estatales y federales que conforman este grupo se informó que se ha reforzado la operatividad de la Base de Operaciones Mixtas de Apatzingán, -que beneficia también a esta zona- a fin de abonar a que las actividades productivas se realicen con certeza, así como brindar a las y los ciudadanos espacios armónicos y de sana convivencia.

En este marco, recordaron que no se permitirá que ningún civil realice actos vandálicos en las carreteras u otros espacios, que dañan no sólo al desarrollo de la región, si no que también laceran la integridad de las y los michoacanos.

“Vamos a ir por todos aquellos que delinquen y en esa lucha no daremos ni un paso atrás. Somos más los que queremos un Michoacán próspero y seguro, y aquellos que no actúen conforme a la ley van a sufrir las consecuencias”, apuntó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Resaltaron la importancia del trabajo coordinado también con la sociedad, pues la denuncia resulta fundamental para que las autoridades competentes logren los objetivos a corto plazo, enfocados todos a mantener la estabilidad y el Estado de Derecho en cada región de la entidad.

Finalmente, revisaron las acciones operativas derivadas de la estrategia de blindaje de la Autopista Siglo XXI, que alcanza también a esta demarcación.

En la reunión estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez; el procurador de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta; el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Abundiz Núñez; el comandante de la 43 Zona Militar Ricardo Treviña Trejo, y el comandante de la Décima Zona Naval, Salvador Gómez Rangel, entre otros.