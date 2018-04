Que la administración manriquista maneja responsablemente sus finanzas

URUAPAN, MICH./ LUN-23-ABR-2018/ El Gobierno municipal a través de la secretaría del ayuntamiento, hace del conocimiento de la opinión pública y en especial a los empleados municipales y derivado de las declaraciones irresponsables de distintos actores políticos lo siguiente:

1.- Reprobamos de manera tajante que un asunto tan sensible como los derechos de la clase trabajadora, sea utilizado como una bandera política sin sustento alguno.

2.- Este gobierno municipal ha sido garante de las prestaciones de los servidores públicos, apegados en todo momento a la legislación vigente.

3.-Prueba de ello es que el día y de ayer de manera responsable ante el tribunal de conciliación y arbitraje en la ciudad de Morelia Michoacán, se firmaron los acuerdos que ponen fin a los emplazamientos a huelga y por parte de los dos sindicatos que existen en la administración municipal, logrando beneficios para la clase trabajadora.

4.- Reiteramos que el único vínculo directo para atender cualquier tema respecto a las prestaciones de la clase trabajadora, es el propio ayuntamiento a través de la Secretaría de administración.

5.- Invitamos a todos los actores políticos a no denostar a las instituciones, así no es como se gana la confianza de la gente.

Por ello, este Ayuntamiento reitera su compromiso de seguir ejerciendo prácticas de buen gobierno y un manejo responsable y sano de sus finanzas.