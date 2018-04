Presenta Toño García a su equipo de campaña

Silvia Estrada Esquivel, la coordinadora de campaña del candidato al Senado de la República por la coalición Por Mexico al Frente; Antonio Soto Sánchez se suma como su vocero.

El ex legislador y empresario Marco Trejo Pureco, el suplente del abanderado de PRD, PAN y MC.



MORELIA, MICH./ LUN-23-ABR-2018/ El candidato al Senado de la República por la coalición Por México al Frente, Antonio García Conejo, presentó hoy a su equipo de campaña.

En conferencia de prensa, el abanderado presentó a Silvia Estrada Esquivel, ex titular de la Secretaría de Contraloría y ex legisladora, como su coordinadora de campaña.



Además, el ex diputado local y empresario Marco Trejo Pureco fue presentado como el suplente del candidato al Senado de la República por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

Asímismo, el ex diputado federal y ex senador de la República Antonio Soto Sánchez desde este lunes fungirá como vocero de la campaña de García Conejo.



Al presentar a su equipo ante los medios de comunicación, Toño García resaltó la experiencia política de quienes lo respaldan en la contienda por el Senado.

“Estoy seguro de que los cuadros que hoy se suman al proyecto de Por México al Frente fortalecerán mi campaña política de cara a las elecciones del 1 de julio”, destacó.



La experiencia legislativa y trayectoria política de quienes arropan su campaña, enfatizó, fortalecen su proyecto político y amplían sus posibilidades de triunfo.

“La gente que me acompaña en mi campaña tiene amplia experiencia; por eso estoy seguro de que caminaremos firmes para atender las necesidades de las y los michoacanos”, concluyó.