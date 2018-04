Por México al Frente, un proyecto de inclusión: Toño García

Sin diferencias político-ideológicas, coalición Por México al Frente trabaja para potenciar desarrollo del país

Abatir corrupción, fortalecer economía y resarcir tejido social de México, principales objetivos del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano

MORELIA, MICH; A 21 DE ABRIL DE 2018.- Sin diferencias políticas y con la firme convicción de reivindicar el rumbo socioeconómico del país, la coalición Por México al Frente avanza rumbo a las elecciones del 1 de julio, enfatizó el candidato al Senado de la República por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, Antonio García Conejo.

“Mucho se criticó la unión entre el PRD y el PAN, sin embargo, aquellos que le apostaron a descalificarnos hoy están conscientes de que no cometimos ningún error, están conscientes de que solo mediante la unión de fuerzas políticas se podrá consolidar un proyecto acorde a las necesidades de las y los mexicanos”, subrayó durante una gira por el municipio de Apatzingán.

Respaldado por diversos liderazgos políticos y frente a miles de ciudadanas y ciudadanos que respondieron a su llamado en Apatzingán, el ex presidente de Huetamo y ex diputado federal llamó a transitar sobre un modelo político en el que se prioricen los intereses de las mayorías, y no el de quienes se encuentren al frente de los gobiernos.

“La realidad de nuestro país exige que dejemos de ver por nuestros intereses al ocupar un cargo público, el país no soportaría continuar con un sistema presidencialista, en donde vemos que nuestros legisladores responden por quienes están en el poder, y no por quienes los colocaron en sus respectivos cargos”, agregó.

Con respecto a las coincidencias entre el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, el también ex diputado local subrayó que éstas se han enfocado en tres principales ejes: abatir corrupción, fortalecer economía y resarcir el tejido social de México.

En otro tenor, el abanderado de la coalición Por México al Frente resaltó la necesidad de acabar con el régimen que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante el desinterés mostrado al momento de responder por las necesidades de la ciudadanía.

“Tampoco podemos apostarle a un gobierno autoritario, un gobierno de alguien que dice ser el mesías, que promete acabar con la corrupción e inseguridad del país de manera inmediata, cuando sus propuestas y planteamientos no muestran sustento”, aseveró en franca referencia al proyecto político que dirige Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, el candidato de la coalición Por México al Frente llamó a que la clase política focalice sus intereses en recomponer el tejido social del país, más que en trabajar sobre crecimientos individuales.