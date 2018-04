Por iniciar temporada de Stand Up para niños con El Ratón Marcelo

MORELIA, MICH./ MAR-17-ABR-2018/ El monólogo para niños “Marcelito stand up” es un show escrito e interpretado por la actriz Susie Q, que tendrá funciones en El Foro y Café Infusión. Se trata de la más reciente entrega del Ratón Marcelo, un concepto escénico que combina el teatro con el stand up.



Las presentaciones serán los próximos 21 y 28 de abril en El Foro, en Aquiles Serdán 415, en punto de las 18 horas; también estará ambas fechas en Café Infusión, un espacio ubicado en la calle Aldama 245, con recepción a las 21:00 horas; mientras que en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ, Av Acueducto no 18) se presentará el 27 de abril en punto de las 17:00 horas.

Ahora bien, con respecto a lo que podrá ver el espectador, Susie Q refirió que en “Marcelito stand up” hay elementos tanto de crítica social “como cosas de mi propia vida, el stand up tiene esa peculiaridad, hablo sobre mi vida como hija y como madre, entonces para el proceso creativo lo que hice fue observar todas esas cosas que en algún momento me incomodaron o cuando he caído en repetir patrones en la educación de los hijos”.



Asimismo, Susie Q externó que este ejercicio escénico nació luego de interactuar con los niños al colaborar con la asociación civil Juguemos a grabar, que realizó actividades en el interior del estado, “es un programa de cursos para hacer cine que se llevó a las comunidades y al participar con éste, interactúe con niños de muchas edades y me di cuenta de la importancia que tienen en la sociedad”.

Dada esa importancia es que la educación tiene un papel fundamental, pues como señaló Susie Q “me pregunto ¿qué les estamos compartiendo?, ¿qué les estamos enseñando?, pues seguimos siendo tradicionalistas en su formación”.



“Mi trabajo es realizar crítica social a través del humor, entonces Marcelo le dice a los papás que se den cuenta de la forma en que hemos fastidiado la educación de los chicos al igual que a nosotros, pero la intensión no es tachar o recriminar sino hacernos ver las cosas, pues creo que de verdad necesitamos mirar muchas otras oportunidades para criar y crear personas libres de patrones”.

Por tanto, la apuesta es provocar la reflexión de los padres, a través de la presencia de los hijos, pues como dijo Susie Q, “si ves a tu propio hijo en el escenario y este dice ‘oye, existo y pienso’ tal vez te mueva más que si lo dice un actor”, esto se debe a que el show incluye dinámicas con los niños que asistan.



Por último, cabe referir que las funciones en El Foro y en el MACAZ serán para toda la familia, mientras que en Infusión se verá una variante del show, enfocado para adultos.