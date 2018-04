No se puede separar coalición Morena-PT y PES: IEM

MORELIA, MICH./ JUE-05-ABR-2018/ El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) determinó declarar improcedente la solicitud de separación parcial de la Coalición “Juntos Haremos Historia” de los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas, así como de los Distritos de Morelia Noroeste, Morelia Noreste, Morelia Suroeste, Morelia Sureste, realizada por el dirigente del Partido Encuentro Social, Javier Valdespino García y el dirigente del Partido del Trabajo, (PT), Reginaldo Sandoval Flores.

En tanto el Partido Encuentro Social (PES) manifestó su intención de abandonar la coalición Juntos Haremos Historia en todo Michoacán, minutos antes del inicio de la sesión y pidió retirar de la orden del día este punto donde el IEM resolvía, y atender la otra solicitud, situación que les fue negada.

El conflicto que inicio por la pugna en relación a la designación del candidato para contender por Morelia, llevó al dirigente del PES en la entidad, Javier Valdespino a entregar una nueva solicitud al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para pedir su salida en la totalidad de la Coalición en el estado.

Javier Valdespino –quien en algún momento fue consejero presidente del IEM-, durante la sesión del Consejo General manifestó su decisión de retirar el punto uno del orden del día en donde se abordaría la solicitud de modificación al convenio para ir solos en de Morelia, Lázaro Cárdenas, Cojumatlán de Régules y Salvador Escalante. Norma Guadalupe Orozco González representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió la permanencia del PES en la Coalición, en donde dijo que no ha sido notificado ante el Comisión Coordinadora a nivel nacional. Ambas peticiones no tuvieron efecto y finalmente el Consejo General del IEM, declaró improcedente la solicitud de separación parcial de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Ramón Hernández Reyes del IEM dijo no compartir, la petición de último momento de retirar el punto del orden del día y que se excluya se vete la garantía de legalidad y audiencia que tiene el órgano electoral a favor de los peticionarios. “Este punto de la orden del día tiene como fin dar respuesta a una serie de escritos, del convenio de coalición Juntos Haremos Historia, no se comparte por parte de la presidencia el criterio”.

Los consejeros del IEM, respaldaron al decisión al señalar que se presentaron 15 escritos del PES; PT, y Morena de una propuesta de modelo de coalición ante el Consejo General, y en las peticiones de modificación no iba dirigido a persona alguna, se limita solo a la solicitud de cambios en la estructura de convenio de coalición, no ha vencido el plazo de registro de los candidatos, además de adolecer de diversos requisitos, no participaron todos los miembros de la comisión, es de fecha posterior para hacer los cambios o modificación del año en curso, al no poderse modificar el convenio de coalición.

Marcela Casillas Partido de Trabajo, expresó su preocupación las omisiones de la autoridad electoral, generan una sensación de desconfianza y duda. Resulta inaceptable que la resolución se dio, repudiamos que mediante omisiones en la toman que decisiones pretendan atajarse perfiles competitivos”, dijo, al sostener que los metieron un corsé, “vaya a ser que alma caritativa se los sugirió”, por lo que adelantó acudirán ante el Tribunal, ante la omisión del IEM que reduce y ahorca los tiempos.