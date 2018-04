No puede haber una clase política rica con un pueblo pobre

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-25-ABR-2018/ MIE-25-ABR-2018/ Durante su recorrido de este miércoles, el candidato a la diputación federal por el Distrito 09 de Uruapan, Ignacio Campos Equihua recibió la solidaridad de los diferentes sectores donde se presentó; siendo el principal sentir de la ciudadanía, el urgente cambio del actual gobierno, a otro que vea más por el bienestar del pueblo.



El aspirante por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Nacho Campos coincidió en que ya es momento de que las condiciones sociales, políticas y económicas cambien radicalmente; “ya que hasta ahora sólo hemos visto cómo se enriquece inexplicablemente la clase política, mientras que la gente es cada vez más pobre”.



Por lo que destacó que la propuesta de López Obrador de quitar a los expresidentes la pensión vitalicia, que asciende a cinco millones de pesos mensuales; además de la reducción de sueldos de los altos funcionarios públicos, serviría para inyectar los recursos suficientes a la educación, salud y vivienda, tan necesarios en nuestro país.



“No es justo que mientras los usuarios del seguro popular sufran porque no existe lo más indispensable en los centros de salud para su atención médica; los funcionarios de gobierno reciban un servicio privilegiado en hospitales de primer nivel y disfruten de un seguro de gastos médicos mayores que el pueblo les paga”, se lamentó, al escuchar a un grupo de mujeres que se acercaron a externar su queja.



Por lo que, sensible a esta problemática, canalizó a varias mujeres que solicitaron su intervención para realizarse algunos estudios médicos -que por su situación económica no pueden costearse- a diversas instancias de salud, para que de manera gratuita o a un mínimo costo pudieran practicárseles.



Durante la visita que incluyó varias colonias del oriente y norte de la ciudad, además de las comunidades indígenas de Caltzontzin y Capacuaro, Campos Equihua se dio tiempo para convivir con la ciudadanía, compartir los alimentos e, incluso, participar en un cuadrangular de voleibol en la colonia Tierra y Libertad; refrendando una vez más que su campaña es de cercanía con la gente y de atención a las demandas de los pobladores del municipio.



