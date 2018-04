“Ni un solo peso de los morelianos será utilizado para condicionar el voto”: Alfonso Martínez

El Alcalde encabezó la Firma de Compromiso con la Equidad y la Imparcialidad en el Proceso Electoral.

“No jugaremos con trampas por dos cosas: primero, porque no somos como los partidos políticos y segundo, porque no lo necesitamos”, afirmó.

En días pasados, se firmó un convenio con el INE en materia de blindaje electoral.



BOLETÍN. 728/ MORELIA, MICH./ MIE-11-ABR-2018/ Con la premisa de garantizar “que ni un sólo peso de los morelianos o programa social sea utilizado para condicionar el voto, comprar conciencias o ejercer algún tipo de presión” durante los próximos comicios electorales, el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar encabezó este miércoles, la Firma de Compromiso con la Equidad y la Imparcialidad en el Proceso Electoral.

“No permitiré que se caiga el trabajo que con tanto esfuerzo hemos hecho. No permitiré que nadie use el gobierno para violentar la decisión y voluntad de la gente, ni de ningún funcionario público. No jugaremos con trampas por dos cosas: primero, porque no somos como los partidos políticos y segundo, porque no lo necesitamos”, afirmó de manera categórica, en el evento llevado a cabo en el patio principal de Palacio Municipal.



Frente al Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel, Regidores, el Gabinete Legal y Ampliado, directores y jefes de departamento que también firmaron dicho compromiso, el Alcalde enfatizó que mediante esta acción que se realiza por primera vez en la historia del Ayuntamiento, los morelianos tendrán la certeza de que este gobierno hará valer la ley y se mantendrá al margen del proceso electoral.

“Este compromiso es una acción más que implementamos para cuidar el recurso de los ciudadanos y combatir la corrupción, para no contaminar el proceso electoral y que de ninguna manera se pueda influenciar en la decisión de los ciudadanos a través de los programas sociales o recursos públicos”, añadió.



Cabe recordar que el pasado cuatro de abril, tanto el Alcalde de Morelia como el Síndico Municipal llevaron a cabo la firma de un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de blindaje durante los procesos comiciales del 2018.

Alfonso Martínez, anunció que si bien el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) avaló que los candidatos que buscan la continuidad se mantengan en el cargo durante el proceso electoral, solicitará licencia para separarse del cargo a partir del 14 de mayo, al 02 de julio, posterior al término de la jornada comicial.

En este contexto, llamó a los funcionarios del Ayuntamiento a garantizar el no desvío de recursos públicos y a evitar distraerse con el proceso venidero. “Todos ustedes los funcionarios de mi administración seguirán trabajando de manera normal para no romper con esa inercia de servicio a los ciudadanos y concentrase en continuar dando resultados a la población”, atajó.

Al hacer uso de la voz, el Síndico Fabio Sistos puntualizó que este Acuerdo se desprende del Convenio de Colaboración que signó recientemente el Ayuntamiento de Morelia con el INE, mismo que tiene como eje el Principio de Neutralidad de los Servidores Públicos en el Ejercicio de sus Funciones.

“Este convenio es una muestra de nuestro respeto y compromiso con las leyes que nos rigen, pero más allá de eso, hoy asumimos este compromiso ético. Pero también es un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, ya que las acciones que hoy asumimos voluntariamente, son una garantía para dejar claro que no vamos a utilizar los recursos públicos, además de contribuir a que se realicen unas elecciones imparciales y equitativas para todos”, detalló.

Apuntó que entre los principales objetivos de la firma de este convenio destaca: impulsar una cultura cívica y fortalecer los valores democráticos, a través de diferentes acciones como campañas de capacitación y sensibilización a los servidores públicos, para que actúen conforme a la ley y transparencia y el concientizarlos sobre el cuidado de los recursos, evitando que los programas y recursos sean utilizados para fines político electorales.