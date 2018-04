Librado Martínez se retira de la planilla doddolista

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-11-ABR-2018/ Al considerar una falta de respeto que los hayan registrado como síndico suplente cuando había sido invitado para contender como regidor propietario, Librado Martínez Carranza, ex diputado local, externó su retiro de la planilla de Mary Doddoli.



Fue a través de su muro de Facebook donde el ingeniero forestal publicó un texto donde explica sus motivos:

“Buenas noches; en vista de que se me invitó a participar ocupando un espacio en la planilla del PAN en este proceso electoral de Uruapan, y posteriormente en el registro definitivo se me ubica en una suplencia en la planilla, situación que no es de mi agrado, pues me parece una falta de respeto a mi persona y al acuerdo tomado, ya que no se tomó mi parecer para realizar el cambio, me veo en la necesidad de hacer esta aclaración, precisando, que he solicitado, se me retire de la planilla y esperare los mejores tiempos para participar en alguna candidatura. Agradezco a todos los amigos y familiares que tuvieron a bien apoyarme en su momento y ofrezco una disculpa por la confusión que ocasiona el que aparezca en la planilla del PAN. Sin embargo, reitero mi apoyo y respaldo pleno a por México al Frente, en donde estaré activamente colaborando. Un fuerte abrazo.”