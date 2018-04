GRINGA, GRINGA: De planillas a pandillas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN,MICH./ MIE-18-ABR-2018/ “Se quedaron como el chinito” no mas milando, Gallardito no va a repetir ni con carbonato la regiduría, tampoco Gloria de Pacheco, porque ahora va el propio M.C. Pachequito…



El próximo ayuntamiento gane quien gane, no será mejor que el actual, igual de burros misma historia, a cuatro meses que de concluyan su periodo como regiburros, aún desconocen los términos legales y sus atribuciones.

Los compromisos políticos llevan a personajes sin estudios a las regidurías, otros estudiaos, pero de legislación burricipal no saben más que regarla.



Pero por ay anda un regiburro con academia, que se va a reelegir, se va a reelegir con Vicko Manrico, no sabrá de legislación municipal pero que tal es para, abrir puteros en el pueblo, a eso le entiende muy bién… y también sabe meter a la nómina a sus putichicas.

No hay a quien irle, a ver se fueron 7 regiburros que solicitaron licencia, si señores, el termino es “licencia para separarse del cargo” porque las regidurías son puestos de elección popular y son irrenunciables.



Bien cada regiburro lleva un suplente por aquello de la ambición, digo aspiración a otro cargo, bueno, ahora resulta que el panista Lalo Urtiz, quiere que le pidan permiso para incorporarse al cargo de regidores, cuando el pueblo les dio su voto ¿es o se hace? Quieren quorum si 7 integrantes están separados del cargo, no sean burrrrroooosss, lo pior: lo menso lo expiran por los poros de la piel.



Los protocolos son una cosa y aun sin rendición de protesta los suplentes son regidores señores… a leer la Ley Orgánica Municipal; denotan pleno desconocimiento…



Marcossss trejo ya está estudiando para conocer bien todo, y ser un buen suplente de Toño García Conejo, mínimo será un tiempo considerable senador por el PRD, el ex diputado local priyista…



Pos ya están listos los candidateables para comenzar la carrera, el 14 de mayo arrancan con todo, para esa fecha ya deben tener desde acuerdos políticos hasta medios de comunican inclinados, arrodillados y bien portados.

Por cierto llegó la hora del festejo el 3 de mayo, bien por los comunicadores, mal por los extorcionadores con credencial, que hacen del ejercicio periodístico una forma de vida a base de amenazas u extorsiones.



Esta desequilibrada la oferta y la demanda, pero para todos sale el sol, en aquellos casos cuya intención es solamente extorsionar y difamar hay leyes y son claras, así que los políticos que se quejan por algo no actúan y ay síganle.

Pos a escuchar tarugadas en el acto de la libertad de extorsión, hartos deseos, hartas intenciones y hartos pediches…casas, terrenos, salarios, pero pos ya parecen políticos los periodiqueros.



Bueno en tiempos electorales todo se vale, hasta la disputa por la casa de la locura, son cuatro meses y todos quieren sentarse en la de Ale Ayala, ser secretarios no trabajan pero quieren figurar, les aflora el cobre.

No pos no “perico viejo no aprende hablar” Marínela peluches, anda con todo, ya trae a muchoso comiendo de su mano y aun no es la señora presidente, la que parece parche mal pegado es una ex locutora, con la crisis le robaron el trasero pero pos bueno, anda pegada a la doña ¿Así ganará?



¿Quién da más? Mientras Vicko Manrico, presume 400 comités, Marinela tiene igual número péro caldo Mehacias dice que cuenta con 600, ¡aaay dios…!

Los Ramones saben trabajar, nadie lo niega, Marinela también, pero pos los perruchos no se quedan atrás, ay tan la lucha ern todo su explendor, y Peter PAN cartel, a qué hora o solamente ¿se colgará del trabajo de Caldo Mehacias?



Porque el papá político Alfredo Castillo le consiguió la candidatura, pero ¡cómo le opera el triunfo? Si a Castillo no lo quieren y como dijo José Manuel Mireles el pusó al candidato de Uruapan… ¡aguuuuas!

Pos el trio de perruchos va bien, y si ya andan juntitos, pos son tipos de cuidao, Migue Paredes, Jesús Flores, Vicko Manrico y Paty Silva, la ex representante de Canacintra, son un equipo fuerte, la panadería con Maribel no se antoja que lleve muchos votos, en fin, a ver de cual culero salen más correas, digo de cual cuero salen más correas…



Y ¿Selenota? Con esas cartas de presentación debe dejar esas macro camisas y presumir lo que David Casitas hizo, bien echo….a lo echo pecho.

Pos hay artos candidatos, pero solamente llegará uno a la presidencia y tres más a las diputaciones, asi que quien tenga más saliva comerá más pinole y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS este textos es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

