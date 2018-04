GRINGA, GRINGA: El PAN se desmorona

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-12-ABR-2018/ “El comal le dijo a la olla” para la mafia del poder como dice ya saben quién, la contienda electoral que inició y la que se avecina es y será una lucha encarnizada, encabezada por personas con harta hambre de poder joder al pueblo, con hartas ganas de llevar dinero a su bolsillo, ven la oportunidad de enriquecer sus finanzas personales, no hay ni a cual irle.



Pos no es fácil a ver la mescolanza de colores, los frentes fácticos, las coaliciones de mentis, la unidades partidistas, más repartidas que el corazón de arrabalera, bueno como arrabaleras andan algunos políticos ofreciendo sus servicios a que y haya al mejor postor, que cierto y que poderoso es “Don dinero”



Empecemos, la planilla manriquista deja mucho al deseo, sí, porque lleva consigo figurines que ya pasaron pero no han hecho nada y siguen así sin hacer nada, gallardito, haciendo su negocio personal, la venta de lentes corrientes que afectan la retina, eso ¿lo sabe? Lo que sabe es que hay buenas ganancias y va a la reelección como regiburro, igual que otro que siente que es sabelotodo pero ya le apodaron el Holanda, porque “o la anda regando aquí o la anda regando allá” y va en la primera posición ¡cuidado!



Pos asi mero es la polaca, no llegan los mejores hombres y mujeres, llegan aquellos que son ambiciosos de poder, pero no de poder ayudar, no, de poder beneficiarse a costa del pueblo esa es la gran diferencia.



Ay ta la panista muy panista, va en la planilla perredista, como síndica y lo más increíble es la suplente, Johana Moreno Manzo ¿lo qué falta por ver? pos en el PRD patalearon muchos, pero ay tá Vicko Manrico no solo convenció a su militancia, también a la mitad de la miltancia panista, a los pepes ¿dónde dejaron la presumida y kakarakeado unidad? Así de sencillo, otra vez la doña será utilizada.



El PAN no pierde por un lado le apuesta al trabajo que haga Ramoncito y la doña en la casa azUl, y por otro le apuesta al trabajo que haga Vicko Manrico y Pepe, así de sencillo, el grupo contrario a los doddolistas, lo que andan con vicko, están listos para salir beneficiados, porque en la planilla de Marinela peluches metieron mano y ¿En la de Vicko? También.



Así de cabrona esta la situación en Morena andan de la patada, Prenda Braga finalmente se manifestó mejor posicionada que Choncho Amarres, ya se le olvido que perdió en la pasada contienda electoral, ya olvido cómo llega a la diputación, buenos pos sus propios homólogos se quejan de las cantidades de money que pide para pago de “rentas y apoyitos” hasta para casas de estudiante, apoyos que debe pagar con prerrogativas que recibe del congreso, para ese fín, pero pos no lo hace.



Flaco favor le hace a Morena, al final ¿cuántos votos le arrima a Choncho Amarres? Porque como han de saber, no es chimes, pero con las diferencias entre Morena y el el PES, Choncho Amarres deja de ser candidato pesista y pasa a ser candidato morenista, parece que renunciará al PES y se incorpora a Morena, que pinche desmadre “por amor al pueblo” quieren harto a su gente.



Pos la petista diputada local sigue encaprichada ya obtuvo la venia del señor para ser diputada por el distrito 20 Uruapan Sur, ahora quiere la primera regiduría para el Taras Palomares, un litigante que trae varios pendientes con proyectos gestionados; acción que la ha puesto en entre dicho ¿porqué al taras? Bueno sólo ella sabe.



Pero ¡valga el señor! la petista primero asegurando, lo que ya dije, que esta mejor posicionada que Choncho Amarres ¿en qué cabeza cabeza? Habría que ver como mide, que encuesta trae y quién la realizo, porque si son como las que hace Morena, por es entendible que sienta que esta mejor posesionada que el propio AMLO.



Pos el que se va a sentar en la de Choncho Amarres en el PES es Rafa Ortíz, finalmente este empresario encontró el hueco en el PES, después de rogar y suplicar en el PRI, en Morena, en el PT ¡enhorabuena!… chingones asesores trae Rafa… por cierto el licenciado Ulises (el taras) que apoya, Prenda Braga, le ofreció a poyo a Rafa, digo, su gentecita… es de apoyo a Morena y él, el taras regidor por el PES. ¡Válgame dios y lo que falta por ver!



¡Ánimo chairos!, esta campaña es de ustedes, en el PRD la campaña Pepe& Manry, el acuerdo es mitad tú mitad yo, o sea, si hay frente factico ¿traición a la doña? Ps así se deja ver, en el verde



Hay doble juego, por un lado, la mitad. Va con Doña Peluches la otra mitad con Manry, lo mesmo en el PRI, PAN, PRD, así que esta elección es la lucha del poder por el poder, de la corrupción y de la ambición, así o más claro-



Ora si les importa harto a los política, la niñez, las mujeres y los indígenas, son la bandera perfecta, disfruten sus dos meses, porque las planillas están para llorar, Pachequito con Marinela Peluches y ¿su aliada Gloria? Así las cosas a mentar madres para buscar lugares políticos y tener con que comer los próximos tres años…



Pos será el sereno pero hasta hoy no conozco a ningún candidato que tenga interés en el pueblo, en el bienestar de la gente que representan, ojalá los ciudadanos analicen, observen y piensen bién por quién votar, el equipo habla del candidato a revisar bien por pos GRINGA GRINGA. EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS: ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.

