GRINGA, GRINGA: El juego se llama traición

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-04-ABR-2017/ Llegó la hora de los Chairos, en esta contienda, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ah no pos es al revés, pero así que volteado está todo en la política parece el ratonero de la ratas pintas, panistas con perredistas, priistas con panistas, morena con panistas y priistas, en fin todas las ratas son pintas y es que pintitas son más bonitas…



“Juego de manos es de villanos” y juego político ¿de qué es? Pues peligrosa la estrategia manriquista, lanzarse de candidato a la diputación federal para llevarse el paquete completo, es difícel pero muuuy peligroso, “a quioras” le agarran la palabra y le quitan la candidatura a la presi ¿o en la estrategia esta Daniel el travieso Manzo?



“hay que ser puercos pero no tan trompudos” los panes presumen unidad, que grande les queda la palabra, si la mitad de la militancia va con Manry, así o más clarito que no quieren a la doña. Lo peculiar del caso es que hace tres años Marinela Peluches apoyó a Vicko Manrico y los pepes se indignaron y hoy es al contrario, tanto siente el pastelero.



Hoy los pepes llevan espacios en la planilla de Marinela, en las regidurías, las primeras dos son del grupo de pepe ¿Cómo que medio pan con Manry y medio con Marínela Peluches? Ahora los acuerdos con Manry, se antoja que Pepe Morenazo vaya incluso a la secretaría del ayuntamiento, ver para creer… esta cabrona el hambre de poder.



Los pepes intentaron expulsar del PAN a Marinela Peluches, por haber apoyado a Vicko y no al cuñado de Pepe (Checo Benitez), “tanto siente el pastelero que otro se le ponga enfrente” a ver ahora ¿Que dicen? Porque Checo va por la diputación y va de nuez.



Y pos como ya existe la figura de presidente suplente, por aquello de las dudas hay que ver quiénes son los suplentes no vaya a ser que nos den sorpresas…



La panadería presume unidad, dice el dicho que “de lo que presumes careces” ¿Será? Todo apunta que así mero es…

Pero no solo los panes están fraccionados, ay tan los priyistas, en la presentación de Selenota más bien parecía que tenían velorio y estaban a punto del llanto, nadie dice que no se puede, pero las actitudes altaneras y prepotentes del propio encargado de la des-comunicación, en lugar de ayudar genera conflicto, no quiere entender que en la polaca no hay enemigo pequeño.



Por lo pronto ya asesora a Peter PanCártel, para que inicie su campaña en una colonia y no en actos masivos que no garantizan el voto, además sales caras y no hay necesidad de gastar dinero y pos la otra sería no alcanza la gente que está apoyando para llenar una plaza, ay ta…¡tómala!



Los priyistas no están unidos, se les ve tanto en Morena como en el PAN y PRD, la doña ha logrado acaparar una gran parte de líderes, que también puede ser un error y autoengaño, porque esos señores y señoritas han demostrado que no traen las canicas como asegurar y menos la seriedad de chamba.



Pos así las cosas, hay un precandidato, que anda buscando votos hasta en los grupos de chicas hot… qué tal, de todo hay ¿con la venía del señor?

Ya parecen regidores hot, por pretender continuar en las regidurías, como si hubieran hecho tan buen papel, pero encontraron la forma fácil de tener dinero para comer, de sentirse alabados los señores regiburros…

Desbandada en el ayuntamiento, denota la necesidad de legislar para que los políticos estén obligados a concluir periodos de elección antes de buscar nuevos cargos, pero pos ¿Cómo? La chaira Gloria de Pacheco no aprendió ni la ley orgánica municipal y va por más, mero quiere aprender pues, no es caso aislado.



Hay fuertes rumores que Adys Magaña, va como síndica con Vicko Manrico, no pos si harta unidad panista, si ¿van juntos?, era muy ojón para paloma.



Pos ahora la lucha del poder por el poder hasta a los periodiqueros los trae en jaquee, hay grupos que dicen ser controladores todo hasta de la voluntad divina, si Chucha ¿y tus calzones?, la realidad es que aquí nadie controla a nadie y expertos pos no hay-



La única forma de controlar a los boquiflojos es el poderoso caballero, “don dinero” no por criticar a lo wey se es analista… y conste nadie controla a nadie, al rato no chillen, candidatos.



“En país de ciegos el tuerto es rey”, hay políticos que se quejan de algunos comunicadores, pero les dan dinero ¿quién los entiende? Primero los mal acostumbran y luego no quieren ay ta, Selenota está en su derecho de pagar lo que quiera comprar, con quien quiera, si le alcanza para una letra por el buen vendedor eso vende y punto, pa que tanto show.



No tiene la culpa el índio si no el que lo hace compadre, cada candidato puede comprar al medio de comunicación que quiera, hay 70 páginas web o portales en Uruapan, hay más de 200 blogs y más de 200 comunicadores, reporteros, licenciados, comunicólogos etc, etc, etc.



Hay diversidad de generos, aaah y los todólogos, no fallan, depende en el lugar que estén, si andan de achichincles son politólogos, si son de la administración son especialistas en gestión y administración, y comunicólogos, así las cosas, si gana el prd el preciso es un chingón, si era cuando Caldo Mehacías era un tipazo chingón, si llega Marinela será una chingóna la que hoy es una chinguetas…en fin así las cosas.



Hablandp de la doña, ahora resulta que Prenda Braga es buena amiga de la doña, no pos no, el coraje de no haber tumbado a nacho y ser candidata a la diputación federal la hará ¿apoyar a la panista? Puede ser con eso que anda de moda la chaireada…



Pos asi las cosas, habemus candidatuuusss… menuuus en el perderé, que andan jugando con muuuy poca seriedad, ahora resulta que Migue va a la federal y Vicko a la presidencia, la panista adys a la sindicatura y no duden ver a Pepe Moreno en la secretaría… por ay más o menos va el tema, puros chairos y pos GRINGA, GRINGA… EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

