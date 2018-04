En Uruapan vamos a ganar porque tenemos a la mejor candidata: Marko Cortés

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-13-ABR-2018/ Mary Doddoli, una mujer con carácter y con los pantalones bien puestos, que no hay que cuestionar en ningún momento si puede o no gobernar, pues queda claro que su capacidad y experiencia la puso no una, ni dos, sino tres veces en la cabecera municipal, y cuenta con el respaldo del Partido Acción Nacional y con cada uno de quienes lo representanos, incluyendo el candidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya.



Así lo expresó de coordinador de los diputados federales panistas Marko Cortés en el acto que rindió protesta la planilla panista que contenderá por el ayuntamiento 2018-2021, acto al que asistieron liderazgos como Jose Manuel Hinojosa, presidente estatal del PAN; Alma Mireya González, candidata al Senado de la República; Antonio Berber Martínez, presidente PAN Uruapan; Javier Paredes Presidente Estatal de Movimiento Ciudadano; Adolfo Torres, candidato a diputado dederal.



“Le hemos apostado a Uruapan, aun cuando no gobernamos, hemos puesto nuestro granito de arena para que este municipio se desarrolle ante las necesidades que se tienen como segundo municipio en importancia en el estado, así, no me dejará mentir el presidente del comité directivo municipal, Antonio Berber Martínez, que a través de su conducto nos pidió que ayudáramos a Uruapan”



Ante decenas de participantes, Marko Cortés reiteró “vamos a hacer mucho más amigas y amigos cuando esté gobernando Mary Doddoli, yo por tal motivo quise venir con gran alegría para hacer acto de presencia a esta presentación de la planilla de nuestra compañera de mil luchas”, dijo.



“Porque quiero decirle al municipio de Uruapan, al municipio que es más importante en producción, crecimiento poblacional y al segundo municipio en importancia económica, que, amigas y amigos, tienen en ustedes la decisión, y está en dos líneas de acción: ¿quieren un presidente municipal, que hay se la vaya llevando?, o ¿quieren un presidente municipal que haga cambios?, que modernice, que ponga toda su experiencia política, gestora, estadista y que en su momento aproveche, su ejercicio como ejecutiva municipal, al tener un presidente de la república de nuestra Coalición”.



Así, les preguntó: “quieren tener a un presidente municipal que logre gestionar recursos para modernizar este municipio?, para avanzar y para mantener una seguridad entre sus habitantes, por eso, ¡no se equivoquen! ese presidente municipal, es una gran dama que ha surgido de las filas de Acción Nacional, ¡se llama Mary Doddoli!, por eso querida Mary estamos aquí, contigo, con tu planilla, porque sabemos que vamos a ganar”.



