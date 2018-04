El Consejo Supremo Indígena denunció públicamente amenazas de muerte y actos de intimidación en contra de autoridades de comunidades originarias que no permitirán instalar casillas electorales.

Mediante el manifiesto “Ante la división que provocan los partidos políticos: Autodeterminación”, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), comunicó el día de hoy al Gobierno del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que autoridades civiles de la comunidad p’urhépecha de Santa Fe de la Laguna, recibieron amenazas de muerte, derivadas de que la comunidad decidió no permitir la instalación de casillas electorales, de igual forma, revelaron que autoridades de otras comunidades también han sido intimidadas ante su libre autodeterminación, por lo que hicieron “públicamente responsables al Gobierno del Estado de Michoacán, el INE y el IEM de cualquier acto de provocación, violencia o enfrentamiento electoral, así como de la integridad física de las autoridades civiles comunales y tradicionales que conforman el CSIM y luchan por su autonomía”.

El manifiesto fue consensado y firmado en asamblea general de autoridades civiles, comunales y tradicionales del CSIM en la comunidad de Santa Fe de la laguna. A continuación, el manifiesto completo:

ANTE LA DIVISIÓN QUE PROVOCAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS: AUTODETERMINACIÓN

Comunidades Originarias P’urhépecha a 23 de abril del 2018.

ING. SILVANO AUREOLES CONEJO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LIC. DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO

VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL DEL INE EN MICHOACÁN

DR. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

PRESENTES:

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo conformado por más de 30 comunidades originarias que luchamos por la autodeterminación, el autogobierno y la autonomía, por medio del presente expresamos conjuntamente lo siguiente:

Los pueblos originarios somos sujetos de derecho, sujetos históricos y sujetos de conocimiento, mantenemos el derecho a la autodeterminación consagrado en instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales, somos herederos de una larga historia de resistencia, lucha y dignidad, y conservamos nuestra cosmovisión y conocimiento ancestral.

Bajo este marco, y ante el contexto de divisionismo que provocan los partidos políticos, la exclusión social y la discriminación político-económica que padecen las comunidades indígenas, apoyamos incondicional, categórica y determinantemente a las comunidades originarias que han decidido no permitir la instalación de casillas electorales, ni actos de proselitismo o propaganda electoral. La exigencia de no instalar casillas en las comunidades indígenas es una demanda legitima, legal e histórica, es una expresión concreta de nuestra autodeterminación. Estos hechos ya fueron notificados en tiempo y forma al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Michoacán, son decisiones tomadas a través de las Asambleas Generales, máxima autoridad de los pueblos indígenas. Ratificamos la no instalación de casillas en las comunidades de Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, San Benito y Cocucho.

Sin embargo, ni el INE o el IEM han cumplido con los acuerdos tomados con las comunidades originarias de establecer una reunión de trabajo con todos los representantes de los partidos políticos, para notificarles las decisiones de las comunidades que no permitirán instalar casillas, por el contrario, se han dedicado a hostigar por medio de sus empleados electorales a las autoridades para que instalen casillas, ningún empleado del INE y IEM son bienvenidos en las comunidades que expulsaron a los partidos políticos.

Ante la falta de respeto a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas por parte del INE y el IEM, así como por amenazas de muerte directa a las autoridades de Santa Fe de la Laguna, y de intimidación en contra de otras autoridades, hacemos públicamente responsables al Gobierno del Estado de Michoacán, el INE y el IEM de cualquier acto de provocación, violencia o enfrentamiento electoral, así como de la integridad física de las autoridades civiles comunales y tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y luchan por su autonomía.

Finalmente, declaramos que ante cualquier acto de intimidación o agresión en contra de nuestras comunidades o compañeros, actuaremos en unidad de acción en defensa de nuestro territorio, derechos y libre autodeterminación.